Spiegazione dei contromosse, dei punti deboli e delle mosse di Pokémon Go Mega Garchomp

Mega Garchomp è la grande forma evoluta di Garchomp: un’aggiunta davvero entusiasmante al mondo Pokemon Go.

Anche se potrebbe non essere l’attaccante di tipo Drago o Terra più forte del gioco, è al secondo posto in entrambe le categorie, dietro ai Pokémon megaleggendari Mega Rayquaza e Primal Groudon.

Come tutte le megaevoluzioni, Mega Garchomp non può essere catturato direttamente in Pokémon Go. Invece, devi continuare a sconfiggerlo nei Mega Raid finché non raccogli abbastanza energia Mega Garchomp per la sua evoluzione temporanea.

Di seguito troverai Contatori e debolezze di Mega Garchomp Per aiutarti ad avere successo in Pokémon Go, ricorda solo che hai bisogno di un Garchomp nella tua Cassaforte Pokémon per eseguire la megaevoluzione.

Guarda la battaglia di Guzzlord, uno dei super mostri in Pokémon GoGuarda su YouTube

Contatori e debolezze di Mega Garchomp in Pokémon Go Il modo più rapido per raccogliere Mega Garchomp Energy è sconfiggerne uno in un Mega Raid. Di seguito troverai i segnalini e i punti deboli di Mega Garchomp che ti aiuteranno a raggiungere questo obiettivo:

garchomp. Tipi di Mega Garchomp – Drago e Terra

– Drago e Terra Contro Mega Garchomp è doppiamente debole -Ghiaccio

-Ghiaccio Contro Mega Garchomp è debole -Drago e fata

-Drago e fata Mega Garchomp è resistente a – Elettricità, fuoco, veleni e rocce

– Elettricità, fuoco, veleni e rocce Segnalini ombra Mega Garchomp – Shadow Mamoswine è il miglior Pokemon da portare in battaglia, poiché potenzia Powder Snow e Avalanche. Shadow Weavile arriva al secondo posto con Shadow Mewtwo che esegue Ice Beam. Di solito non menzioniamo i Pokémon Ombra – se li hai, giocaci, sono sempre migliori delle loro controparti normali – ma i tipi Mega Ghiaccio disponibili per giocare nella doppia debolezza di Mega Garchomp sono un po’ carenti…

– Shadow Mamoswine è il miglior Pokemon da portare in battaglia, poiché potenzia Powder Snow e Avalanche. Shadow Weavile arriva al secondo posto con Shadow Mewtwo che esegue Ice Beam. Di solito non menzioniamo i Pokémon Ombra – se li hai, giocaci, sono sempre migliori delle loro controparti normali – ma i tipi Mega Ghiaccio disponibili per giocare nella doppia debolezza di Mega Garchomp sono un po’ carenti… Mega Contatori Mega Garchomp – Mega Glalie con Frost Breath e Avalanche è la tua migliore opzione Mega, insieme a Mega Abomasnow con la vecchia combo Powder Snow/Weather Ball. Dopodiché, Mega Rayquaza per giocare contro una debolezza di Garchomp di tipo Drago sarebbe una buona scelta.

– Mega Glalie con Frost Breath e Avalanche è la tua migliore opzione Mega, insieme a Mega Abomasnow con la vecchia combo Powder Snow/Weather Ball. Dopodiché, Mega Rayquaza per giocare contro una debolezza di Garchomp di tipo Drago sarebbe una buona scelta. I segnalini non enormi e non ombra di Mega Garchomp -Galarian Darmanitan è il migliore degli altri, seguito da Paxcalibur e Mamosoin. Kyurem con Glaciate è un’ottima opzione se hai, ma non hai sei Shadow Mamoswine…

-Galarian Darmanitan è il migliore degli altri, seguito da Paxcalibur e Mamosoin. Kyurem con Glaciate è un’ottima opzione se hai, ma non hai sei Shadow Mamoswine…



Shadow Mamoswine e Shadow Weavile sono i tuoi due migliori segnalini Quanti giocatori batteranno Mega Garchomp – Grazie alla sua doppia debolezza, Mega Garchomp deve essere battuto utilizzando due o tre trainer che offrono segnalini ottimali di livello 40.

– Grazie alla sua doppia debolezza, Mega Garchomp deve essere battuto utilizzando due o tre trainer che offrono segnalini ottimali di livello 40. Tattiche – Six Shadow Mamoswine, se ce l’hai, ti farà vincere la battaglia abbastanza facilmente. Ma questo sembra improbabile per la maggior parte degli allenatori, quindi assicurati di sfruttare la doppia debolezza al Ghiaccio con i tuoi attaccanti di tipo Ghiaccio più forti!

CP Mega Garchomp in Pokemon Go Di seguito troverai i livelli CP per combattere per Mega Garchomp e, se sconfitto, potrai catturare Garchomp dopo aver combattuto in Pokémon Go: CP Raid Mega Garchomp – 51.700 PC

– 51.700 PC Gamma CP per catturare Garchomp – Dal 2993 al 3099 SP

– Dal 2993 al 3099 SP Meteo (ventoso/soleggiato) quando cade – da 3742 a 3874 SP La stagione delle tante avventure è arrivata! Il Festival delle Luci è tornato e porta con sé il lancio di Tadbolt e Billibolt! Party Play, la funzionalità multiplayer di Pokémon Go, è qui, insieme alla missione Welcome Party. Puoi anche lavorare nella missione investigativa a tempo: Master Ball e competere nella Go Battle League. Assicurati di competere in Shadow Raid, completare percorsi e utilizzare l’incenso dell’avventura quotidiana per avere la possibilità di incontrare Galarian Articuno, Galarian Zapdos e Galarian Moltres. Questo incenso può anche farti incontrare altri Pokémon rari in Pokémon Go.



Il miglior set di mosse Mega Garchomp in Pokémon Go Mega Garchomp è un attaccante di tipo Drago e Terra estremamente potente nell’universo di Pokémon Go. È battuto solo da Mega Rayquaza nella classe Drago (non c’è vergogna nell’essere meno potente di quello che è effettivamente considerato un semidio) e da Primal Groudon nella classe Terra, uno dei due Pokémon che Rayquaza ha scoperto di sopprimere.

Mega Garchomp. Tuttavia, Mega Garchomp viene battuto solo da Primal Groudon con la sua antica mossa, Precipice Blades. Se non sei riuscito a catturarne nessuno l’ultima volta, o se hai bisogno di un backup quando il tuo Primal Groudon è in ricarica, un Mega Garchomp con Earth Power è il collo e (qualunque cosa il tuo Groudon abbia per il collo) con il Primal Groudon con Next – La mossa migliore, terremoto. Tenendo questo a mente, è un vero peccato che la Megaevoluzione si unisca al gioco con un evento Raid Day, che, sfortunatamente, Non presenta il movimento del Community Day Per ottenere Garchomp come ricompensa – Quindi, se stai giocando durante l’evento e vuoi far megaevolvere il tuo Garchomp, assicurati di usare Elite TM o cerca un Garchomp che conosca già il potere della Terra! Quindi, cos’è? Le migliori mosse di Mega Garchomp In Pokémon Go? Mud Shot (veloce), Earth Power (caricato) e Rage (caricato) Questo è ciò a cui stiamo guardando, dal momento che vuoi che Mega Garchomp sia principalmente un attaccante di tipo Terra. Se non riesci ad aggiungere una seconda mossa a Garchomp e/o non vuoi usarla nella Go Battle League, puoi saltare Outrage e salvare Stardust! Ecco tutte le mosse veloci e cariche che Mega Garchomp può usare in Pokémon Go: Movimenti veloci: tiro di piattello (terra)

coda del drago (drago) Mosse caricate: terremoto (terra)

esplosione di fuoco (incendio)

Cimitero di sabbia (terra)

Furia (Drago) Mosse caricate antiche: