Verso un accordo fiscale minimo sulle società

La convergenza di opinioni nel Gruppo dei sette principali paesi industrializzati apre la strada a un accordo formale all’interno dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con la partecipazione del G20. Foto dall’incontro di lavoro preparatorio in occasione dell’incontro dei sette leader.

Il primo passo verso il raggiungimento di un accordo globale sulla tassazione delle società è previsto entro una settimana. Gli Stati membri del G7 dovrebbero raggiungere un accordo entro venerdì, poiché nei giorni scorsi sono stati compiuti progressi tra i rappresentanti dei sette paesi più potenti del mondo e il relativo accordo sarà finalizzato venerdì. Pertanto, la convergenza di opinioni nel Gruppo dei sette principali paesi industrializzati apre la strada a un accordo formale all’interno dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico con la partecipazione del G20.

Secondo un articolo correlato del Financial Times, l’accordo all’interno dell’organizzazione internazionale rappresenterà il più grande cambiamento internazionale nell’imposta sulle società dell’ultimo secolo. Dopotutto, sarebbe uno sviluppo storico, poiché limiterebbe in modo significativo la capacità delle aziende di trasferire i propri profitti in paesi con tasse basse. Soprattutto, garantirà che i giganti tecnologici americani paghino più tasse nei paesi in cui vendono.

Sotto l’amministrazione Biden, Washington sta spingendo affinché l’accordo del G7 apra la strada a colloqui simili all’interno dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e un accordo finale nei prossimi mesi. Ma la scorsa settimana Washington ha leggermente abbassato le sue previsioni, dicendo che accettava l’aliquota dell’imposta sulle società globale del 15% quando la sua proposta originale era del 21%. La richiesta della superpotenza, ovviamente, è di raggiungere un accordo, motivo per cui Washington, pur abbassando l’aliquota dell’imposta sulle società, ha assicurato ad altri paesi che accetterà la tassazione delle multinazionali americane sulla base delle vendite in ogni caso. Nelle ultime settimane, Washington stima di aver ottenuto un consenso sufficiente all’interno del G7.

La Germania e l’Italia sono state apertamente favorevoli all’imposizione di un’imposta minima sulle società in tutto il mondo. Il ministro delle Finanze italiano Daniele Franco, che presiede il G20, ha detto alla fine della scorsa settimana che la proposta degli Stati Uniti è “un altro importante passo avanti”, quindi la possibilità di raggiungere un accordo sulla riforma fiscale internazionale.

Da parte loro, Francia e Gran Bretagna hanno posto maggiormente l’accento su dove devono essere pagate le tasse. I funzionari che hanno partecipato ai colloqui hanno detto al “Financial Times” che la Gran Bretagna era stata finora “difficile” nei negoziati.

Ufficialmente, il G7 non ha un ruolo nei negoziati. Tuttavia, i suoi stati membri, vale a dire Stati Uniti, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Francia, Italia e Canada, sono i più potenti del mondo e svolgono un ruolo importante in altre fasi. Se raggiungono un accordo informale tra i ministri delle finanze, i leader delle sette nazioni possono firmare un accordo formale al vertice della Cornovaglia dell’11 e 13 giugno, dove presenteranno il loro piano ai 135 Stati membri che negoziano sotto i loro auspici. Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.