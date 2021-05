Lavoro: Naxos (vuoi un ufficio qui?)

Rispondi alle e-mail guardando il tramonto da Portara, fissa i bilanci all’ombra di un platano a Filoti e incontra uno zoom di Mikri Vigla che “pizzica” mentre menziona la piccola Naxos. Questo è il suggerimento allettante (opposto) che Jerome Pazo di Francia e Luca Latencio di Italia hanno fatto ai lavoratori di tutto il mondo, che hanno ancora nuovi ricordi di prigionia: trasferirsi a Naxos e continuare la loro carriera come nomade digitale nomade da lì. I fondatori di workfromnaxos.gr non sono eterei, né sono influenzati casualmente dalla tendenza internazionale. “La nostra proposta si basa sulla nostra esperienza personale da un lato e su una ricerca approfondita del potenziale dell’isola dall’altro”, spiega Zerom a K. Allo stesso tempo, la loro iniziativa è supportata da molti professionisti dell’isola, che hanno subito perdite finanziarie significative a causa della pandemia e delle restrizioni di viaggio. La capacità di migliaia di persone di lavorare in remoto è un’opportunità emergente per molte popolari destinazioni turistiche, che erano sempre deserte nella stagione invernale.

Dieci anni dei naxiani



Il 36enne parigino si è trasferito dieci anni fa nella bellissima isola delle Cicladi. “Ho una piccola azienda tecnologica con sede in Inghilterra, e lavoro da qui, mentre in estate lavoro nel turismo, in particolare nelle crociere giornaliere tra Naxos e le Piccole Cicladi”. Il percorso è simile al suo amico italiano, che vive a Naxos dal 2009, dove ha fondato una famiglia. “Ero in Arabia Saudita per lavoro, quindi potrebbe non essere il posto giusto per me”, ricorda. “Mio fratello lavorava a Mykonos e poi in qualche modo sono arrivato a Naxos via Mykonos.” Da tre anni Lucas possiede un ristorante italiano sull’isola che poi vende. Oggi ha un’agenzia di viaggi ed è attivo nella gestione di strutture ricettive e case in affitto a breve termine.

Lucas Latansio e Jerome Bazo adoravano Naxos, hanno organizzato le loro vite sull’isola greca e ora invitano nomadi digitali da tutto il mondo a emularli.

“Naxos non è solo il sole e il mare, ha molto da offrire sia ai locali che ai visitatori”, dice Jerome, che ha dettagliato tutte le “qualifiche” della sua seconda casa, l’isola più grande delle Cicladi, sul sito web correlato. Creato e lanciato il 19 marzo. “È una grande isola abitata da 20.000 residenti permanenti, ha un aeroporto e un porto con servizi regolari per il Pireo, non lontano dalle due isole più famose della Grecia, Mykonos e Santorini, e ha molti villaggi, una propria produzione agricola , e molte attività – vela, escursionismo, corsi di cucina, kite surf … »Nota inoltre che” la connessione a Internet è di altissima qualità e in effetti è in corso l’installazione di fibre ottiche “.

Simbolo: barre aperte



La chiamata degli espatriati ha trovato sin dall’inizio orecchie favorevoli – già nelle prime 24 ore più di mille persone hanno visitato il loro sito, che in pochi giorni sono diventate 3000. “Persone che vivono in altre parti della Grecia, oltre che in Belgio, Germania e la Francia “, ha detto Zerom. E il Canada, contattaci immediatamente”. “Avevano tutti molte domande e un desiderio comune: scappare”. I loro timori sono molti e ragionevoli, perché hanno in programma di rimanere sull’isola per tre mesi: possiamo vivere senza il greco a Naxos?

Quale livello di assistenza sanitaria può fornire un ospedale locale? Ma la questione che nessun candidato ha negoziato era la stessa: gestire il ristorante, “con i bar chiusi, fermare la discussione”.

Il nuovo sito era anche un collegamento a sei nomadi digitali di Naxos provenienti da Francia, Germania e Italia, che avevano trascorso tutti i mesi difficili in quarantena sull’isola greca e potrebbero aver “flirtato” con l’idea di prolungare il loro soggiorno. . “Nel tempo, riceviamo anche messaggi da aziende, come una startup dalla Danimarca”, aggiunge Lucas. L’obiettivo dei due amici è che Jerome si occupi della parte tecnologica / tecnologica della vita lavorativa di coloro che vengono, e che Lucas completi tutte le pratiche burocratiche, oltre a trovare una casa. Allo stesso tempo, il sito ha raccolto tutte le informazioni necessarie dalle agevolazioni fiscali in vigore per i nomadi digitali alle rotte delle navi. “Stiamo guardando alle esigenze di chi ci è vicino, poiché guardiamo alla possibilità di creare uno spazio di co-working, che, superata la pandemia, possa facilitare molti lavoratori stranieri e svilupparsi in uno spazio per la creatività e produttività “, ha affermato Zirom. .

Grecia “nel Golfo”



I due amici che hanno aderito all’osservatorio “Nomadi Digitali” hanno concluso: “Trasferirsi in un altro Paese e in un’isola è una decisione difficile, richiede molta preparazione e noi intendiamo contribuire”. In questa rete, iniziative simili da tutta la Grecia si sono unite a singole aziende che sanno come funziona lo stato greco.

“Aspiriamo a promuovere lo stile di vita dei nomadi digitali come un modo innovativo, al fine di promuovere politiche che soddisfino le loro esigenze e per migliorare i benefici economici e sociali che derivano dalla loro ospitalità”, spiega Mr. K, capo dell’osservatorio. Lotteria Quddoon. “Si stima che entro il 2035 la popolazione di nomadi digitali raggiungerà un miliardo di persone”. A causa della posizione geografica ideale del nostro paese, sempre più comuni e camere in Grecia si stanno dirigendo verso l’osservatorio per ricevere maggiori informazioni e una conoscenza completa, al fine di creare un terreno fertile per la nuova specie … i visitatori. Nel gennaio 2021, la Grecia è entrata nella battaglia dei “nomadi digitali”. Il governo ha approvato una legge che concede uno sconto del 50% sull’imposta sul reddito ai nomadi che verranno installati nel paese durante l’anno.

“Rodi è già emersa come una destinazione esemplare per attirare i beduini, e siamo sicuri che seguiranno altre regioni, come Creta, dove c’è un grande interesse”, ha aggiunto. Secondo Koudounis, ci sono alcune caratteristiche che attraggono i lavoratori stranieri: basso costo della vita, presenza di una comunità di nomadi digitali, spazi di lavoro aperti disponibili (con laptop in un cortile, in un parco), buona connettività, vicinanza all’aeroporto e trasporti innovativi (sci e biciclette). E noleggio auto), ambiente naturale sano, attività ricreative disponibili e, naturalmente, sicurezza. Ha detto: “Oggi il rischio è l’infezione da Coronavirus, ma quando l’epidemia finirà, tutti si concentreranno sui tassi di criminalità, che sono molto bassi in Grecia rispetto ai paesi asiatici, e che sono tradizionalmente onorati da molti nomadi dell’Occidente. ” Particolarmente. “Naxos combina tutto quanto sopra e sicuramente si trasformerà in una sede promettente per i nomadi digitali”, decide. ■