Vandea: convalidato il permesso di costruire per l’edificio di 22 unità situato in fondo ai loro giardini

I residenti del futuro edificio Nexity sul Pentagono a La Roche-sur-Yon, che hanno chiesto l’annullamento del permesso di costruzione, non hanno vinto la loro causa. ©Google

Il giudice nelle camere di tribunale amministrativo di Nantes ha licenziato i tre abitanti del centro di La Roche-sur-Yon (Vendée) che gli avevano chiesto di sospendere d’urgenza il permesso di costruzione concesso al committente Nexity per erigere un condominio di ventidue appartamenti al 109 di boulevard d’Italie.

“I ricorrenti hanno attualmente una visuale libera alle loro spalle, senza nulla, e lì vedono un edificio piuttosto antiestetico eretto sul loro giardino”, aveva ancora spiegato fin dall’inizio il loro avvocato, Me Isabelle Gallot (Antigone), durante l’udienza di maggio 2, 2023. Subiranno quindi “una notevole perdita di soleggiamento”, ma anche “disturbi acustici” e “vibrazioni legate al passaggio di veicoli che devono venire a parcheggiare sotto il primo livello dell’edificio”.

I residenti hanno anche criticato il sindaco (Horizons) di La Roche-sur-Yon Luc Bouard per aver dato il via libera al progetto Nexity quando l’architetto degli edifici di Francia (ABF) si era “non pronunciato” su un possibile danni al notevole sito del patrimonio (SPR) della città.

I residenti che abitano vicino al progetto hanno ancora ritenuto che l’ubicazione di questo edificio, così come è attualmente pianificata, non soddisfacesse le condizioni di sicurezza: un ” rischio “ orologi per gli automobilisti che vogliono entrare e uscire visto il “carattere estremamente trafficato” del boulevard d’Italie, che è “uno dei boulevard del Pentagono” di La Roche-sur-Yon.

La presenza di amianto “nessuna prova”

“Il progetto richiederà la demolizione di un piccolo fabbricato (…) di 40 m2 situato approssimativamente nell’angolo sud-ovest del terreno”, ha sottolineato anche il loro avvocato. “Mentre il tetto dell’edificio da demolire è in fibro, compreso l’amianto, la lima [de demande de permis de construire, NDLR] non contiene alcuna informazione su questo inquinamento. »

Ma «i ricorrenti non fanno riferimento ad alcuna disposizione che imponga che i fascicoli che richiedono l’autorizzazione alla demolizione riportino l’inquinamento del terreno», aveva replicato a sua difesa il comune di La Roche-sur-Yon.

Non ci sarà nessun danno nemmeno alla sicurezza stradale in quanto l’accesso all’edificio Nexity è “limitato agli occupanti”, che la strada di servizio che vi accede “fornisce condizioni di sicurezza ottimali” in considerazione del suo “traffico tranquillo” a senso unico, e infine che l’accesso al Boulevard d’ L’Italia non sarà “diretta”.

Nexity IR Programs Atlantique, da parte sua, ha ritenuto che i residenti non avessero “in alcun modo dimostrato la presenza di materiali composti da amianto” nel piccolo edificio di 40 m2 demolire. Il promotore ha anche sottolineato di aver progettato “una siepe di bambù” per “nascondere” visivamente il trasformatore elettrico progettato “in fondo al lotto”.

Nessuno dei motivi (…) appare, allo stato dell’istruttoria, far sorgere seri dubbi sulla legittimità del decreto impugnato. Il giudice in camera di consiglio con ordinanza 11 maggio 2023.

Il tribunale amministrativo di Nantes riconsidererà la legalità di questo permesso di costruzione, questa volta attraverso un’istruzione universitaria, ma non prima di diciotto mesi o due anni.

