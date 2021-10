Vacanze in Italia: vacanzieri scioccati da un animale misterioso – utenti perplessi

La lista rossa delle specie animali e vegetali in via di estinzione si sta allungando sempre di più a causa dei cambiamenti climatici e dell’interferenza umana: anche il famoso drago di Komodo è ora in grave pericolo. lo ha annunciato l’Unione mondiale per la conservazione (Iucn) al suo congresso a Marsiglia.

Scoperto raro squalo maiale all’isola d’Elba

Le sue foto hanno fatto il giro di Internet

Non tutti erano entusiasti della scoperta dei morti

Grandi occhi, un pettine sulla schiena, pinne lussureggianti e narici che ricordano un ippopotamo: le foto di un pesce insolito stanno suscitando scalpore su Facebook. L’animale è stato ritrovato il 19 agosto nel bacino portuale dell’isola delle vacanze Isola d’Elba al largo delle coste italiane, ma è solo attraverso una pubblicazione sulla pagina Facebook dell’applicazione Isola d’Elba che le immagini sono arrivate agli internauti.





Questa rara scrofa di mare è stata trovata morta al largo delle coste italiane.

Foto: Schermata Facebook / app Isola d’Elba

L’animale è una scrofa maculata del genere Squali maiale. Di il nome scientifico è Oxynotus centrina. Una scoperta estremamente rara, perché gli animali sono considerati in via di estinzione. Inoltre, la specie vive principalmente nell’Atlantico orientale e nel Mar Nero, a una profondità compresa tra 100 e 600 metri. L’animale in realtà non incontra l’uomo.







Grande eccitazione per la scrofa di mare – ma l’animale era già morto

L’esemplare è lungo più di un metro ed è stato senza vita trovato in acqua e poi recuperato. Su Facebook, tuttavia, il post non sta solo generando eccitazione. Apparentemente, inizialmente non era chiaro che l’animale fosse già morto. Leggi qui: Queste sono le foto di animali più divertenti del 2020.

Fatti di squalo maiale:



Gli squali maiali sono piccoli squali

Ci sono cinque tipi in totale, possono essere alti fino a cinque piedi

In tedesco sono anche chiamati maiali di mare, si trovano principalmente nell’Atlantico, ma si vedono anche nel Mediterraneo

La particolarità è che hanno i cosiddetti organi di luce, cioè sono in grado di generare luce

La discussione è stata accesa in alcuni punti. Un utente ha commentato: “Povera creatura! Provo rabbia e tristezza per queste creature che stanno decisamente morendo a causa di persone insensibili e malvagie. Un altro utente scrive: “Dici davvero? Credi che un pesce che vive a 700 m di profondità e ad una certa pressione (molto diversa dalla nostra) venga a galla e sia ancora vivo?









I ricercatori esaminano le carcasse di animali rari

L’operatore dell’app Isola d’Elba afferma che il ritrovamento era troppo insolito per non essere condiviso. “Volevo solo che ci pensaste molto foto speciali parte di questo pesce che non avevo mai visto prima”, commenta Isola da Elba App. La carcassa è ora al vaglio dei ricercatori.





Lo squalo è un genitore Eccellente Copia. La scrofa maculata raggiunge una lunghezza massima di 120-150 centimetri, ma di solito rimane a una lunghezza di 55 centimetri. Si nutre di crostacei e piccoli pesci o vermi. Lo squalo è innocuo per l’uomo. (Che cosa)