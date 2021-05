Urgente .. La data di rifrazione dell’ondata di caldo è rivelata dall’Autorità meteorologica per tutti i cittadini .. Guarda

Il direttore del dipartimento previsioni meteorologiche presso l’autorità meteorologica generale, Mahmoud Shaheen, ha rivelato: condizioni metereologiche Nei prossimi giorni, ha dichiarato, “ci sarà un aumento delle temperature in tutte le parti, e la massima raggiungerà i 44 gradi Celsius”.

La seconda metà della primavera ha registrato temperature record anormali in questo periodo

Shaheen ha confermato durante un’intervista telefonica al programma serale DMC, trasmesso sul satellite “Extra News”, dicendo: “La seconda metà della primavera ha registrato temperature record diverse dalle temperature normali”, e l’ultimo periodo ha visto un grande aumento delle temperature. tutto.

“La durata dell’ondata di caldo si è estesa da molto tempo e siamo abituati al notevole aumento delle temperature nel mese di maggio, in particolare nella seconda metà della primavera”, ha detto. Tutti i cittadini sono alla ricerca di una data per il rottura dell’ondata di caldo che il Paese ha assistito nei giorni scorsi in tutti i governatorati egiziani.

Ha aggiunto: “Questi giorni registrano le temperature più alte della repubblica durante l’anno”, spiegando: “L’ondata di caldo si interromperà lunedì intorno ai 5 gradi e il tasso continuerà a diminuire fino alla fine della settimana con il primo giorno di Eid. “

Ha concluso dicendo: “Le alte temperature in questi giorni non significano che l’estate sarà molto calda” e ha sottolineato: “Non esiste alcuna relazione tra le stagioni e alcune di esse, e le masse d’aria sono diverse l’una dall’altra e differiscono. in ogni stagione dall’altra. “