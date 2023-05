Una fuga di cinque corridori a soli tre minuti dalla fine del gruppo… Segui la sesta tappa

Dopo che Kaden Groves ha vinto la quinta tappa mercoledì, il gruppo ha completato un giro di 162 chilometri intorno a Napoli giovedì.

Seconda giornata in rosa per Andreas Leknesund, giovedì 11 maggio, sesta tappa del Giro. Dopo una giornata sotto la pioggia, svolta a un ritmo tranquillo prima della mobilitazione finale, il gruppo è partito per una corsa di 162 chilometri intorno a Napoli, città di partenza e arrivo della tappa. La grande domanda oggi è la capacità di recupero di questi favoriti del Tour Italia, Remko Evenpoel e Primoz Roglic, entrambi caduti a Salerno.

Con due difficoltà minori in lista di giornata, una salita di seconda categoria e poi un’altra di terza categoria, ci sarà ancora qualche punto da racimolare vista la maglia di miglior scalatore. Thibaut Pinot è ancora leader nella classifica di specialità, e può ancora una volta prendersi una pausa al mattino per aumentare il suo vantaggio. In conclusione, i corridori sono di nuovo attesi.