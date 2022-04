Un uomo ha camminato su Marte!

Scott Kelly. Questo nome significa qualcosa per te? È così vecchio astronauta subordinare Nasa. Ho trascorso quasi un anno a bordo Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Era tra il 2015 e il 2016. Mentre suo fratello Gemello Sono rimasto a terra. Consentendo ai ricercatori di studiare gli effetti del volo spaziale prolungato in un modo senza precedenti. E sai cosa avevano in mente? Portare Viaggio su MarteOvviamente.

E adesso Scott Kelly è anche colui che sarà ricordato come il primo (ex) astronauta… a mettere piede su Marte! “Meraviglioso! “ Fu la prima – e in effetti l’unica – parola che disse. meno ispiratore di Neil Armstrong al tempo Camminare sulla Luna. Ma lo stesso … non dimenticare!

I piedi di Scott Kelly su Marte? No, sul pavimento del pianeta rosso clone in sughero. © Pavimenti in sughero AmorimE Stream e ragazzo durocattura Vimeo

Tornando alla realtà, questa terra marziana su cui Scott Kelly ha camminato non era altro che la Terra “formazione scolastica” 100 mq…in un sughero! battezzato “Camminando incredibile!” » – capisci, Incredibile passeggiata! » – e design Pavimenti in sughero Amorim di foto alte Precisione preso da rover e il Missioni in orbita attorno a Marte.

Le squadre di Amorim Cork stanno costruendo paesaggi su Marte. © Amorim Cork Flooring, Stream e Tough Guy, Capture Vimeo

ma perché sughero ? perché è poco Materiale “Meraviglioso” finalmente. È un isolante termico e acustico. È resistente agli urti. È naturale e di lunga durata. e da allora Apollo 11Gli ingegneri lo usano per progettare veicoli spaziali.