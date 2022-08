Un raro oggetto interstellare si nasconde sul fondo dell’Oceano Pacifico?

Un inestimabile meteorite interstellare potrebbe cadere sul fondo dell’Oceano Pacifico… ma recuperarlo non sarà facile.

Nel 2014, un meteorite si è schiantato sull’Oceano Pacifico. Almeno una parte è sopravvissuta, dal battesimo del CNEOS 08-01-2014, al rientro atmosferico; Ha terminato il suo corso nell’acqua vicino alla Papua Nuova Guinea… e i ricercatori non l’hanno dimenticato. In un post individuato da Universe Today, hanno spiegato che stanno persino pianificando di pubblicare a Spedizione subacquea Metti le mani su quella roccia.

Non è necessario un background scientifico per rendersi conto che le possibilità di trovare un singolo oggetto nella vasta distesa oceanica con poche informazioni sono molto ridotte. Ma in questo caso, perché destinare risorse a un progetto che a prima vista sembra irragionevole e destinato al fallimento? Per capirlo, dobbiamo dare un’occhiata più da vicino alla natura di questo oggetto.

Un potenziale visitatore interstellare

In effetti, il Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) all’epoca stimava la sua velocità a circa 60 chilometri al secondo. Una velocità che sembrava troppo grande per una persona del sistema solare. Così tanti astronomi l’hanno fatto ho suggerito Potrebbe essere un oggetto interstellare.

Questo termine si riferisce a tutti gli avventurieri spaziali che non sono vincolati dalla gravità della stella. Possono essere asteroidi, comete o persino pianeti erranti; Ad ogni modo, queste cose sono quindi gli attori dei loro road movie cosmici, che viaggiano per conto proprio nell’universo.

In tal caso, sarebbe una notizia eccezionale, perché questi visitatori non si arrampicano al cancello. In effetti, finora, l’umanità ha scoperto solo due di questi oggetti nel nostro sistema solare, vale a dire 1 I/Oumuamua Nel 2017 e 2 I / Borisov. Quindi l’oggetto caduto nell’Oceano Pacifico sarebbe solo Il terzo rappresentante di questa classe si avventura vicino alla Terra.

La difesa degli Stati Uniti mantiene l’ambiguità tecnica

Il problema è che questi dati, così come sono, non erano sufficientemente accurati da consentire agli specialisti di rimuovere definitivamente il dubbio. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che le dichiarazioni in questione provenivano da un satellite del Dipartimento della Difesa statunitense, istituzione che non ha mai nascosto il suo apparente gusto per l’offuscamento tecnico.

Le prestazioni dei satelliti militari sono state tradizionalmente elementi strategici molto importanti; Gli eserciti li proteggono come la pupilla dei loro occhi. Per evitare di rivelare troppe informazioni sui loro dispositivi, le autorità federali hanno quindi deciso di condividere solo frammenti di dati con i ricercatori.

In attesa di una visione più chiara, la comunità scientifica si rifiuta ancora di assegnare ufficialmente il titolo dell’oggetto interstellare a CNEOS 2014-01-08. Ed è in parte per questo documento di ricerca I ricercatori che hanno scoperto la possibilità di questa origine interstellare non hanno ancora superato la revisione tra pari.

Una risorsa scientifica con un potenziale incredibile

Basti pensare che le zone d’ombra sono numerose, e le possibilità di successo non sono proprio incoraggianti. Ma solo l’idea di forza Studio fisico del primo oggetto interstellare documentato sulla Terra Basta mettere gli astronomi in tutti i loro stati; Sarebbe una risorsa scientifica così eccezionale che questa possibilità da sola giustificherebbe l’istituzione di una tale spedizione.

Questo non è un eufemismo. Perché se fosse davvero un oggetto interstellare, non era solo un pezzo di roccia che gli specialisti avrebbero dato la caccia. In sostanza, ci occuperemo del fatto reliquia cosmicaricco di informazioni sulle aree e sui fenomeni cheNessuno ha mai avuto l’opportunità di studiare da vicino. Questo è il genere di cose che da sole possono far progredire notevolmente la nostra comprensione dell’universo e delle sue dinamiche.

E per cercare questo ago in un enorme pagliaio, fortunatamente, gli specialisti non se ne andranno a mani vuote. Gli estratti di dati forniti dalla US Space Force hanno consentito di ridurre il perimetro di ricerca ad un’area di circa 100 chilometri quadrati; Un’area che è ancora grande, certo, ma è abbastanza ristretta da avere una possibilità non così bassa di trovare una parte.

Inoltre, i ricercatori ipotizzano che questo oggetto sia magnetico; Un immobile che può facilitarne notevolmente la scoperta, o addirittura il restauro.

Sarebbe quindi interessante seguire l’andamento di questa ricerca. Perché se ci riusciranno e quel CNEOS 2014-01-08 è davvero un meteorite interstellare, sarà sicuramente una scoperta importante nella storia dell’astronomia.

È disponibile il documento di ricerca che descrive il progetto della missione qui.