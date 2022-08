Cosa ci ha insegnato Curiosity da quando abbiamo raggiunto il Pianeta Rosso 10 anni fa?

Sei ruote, strumenti di altissima precisione e centinaia di esperienze di successo. Sabato 6 agosto, la missione Curiosity (“veicolo astronomico” in Moliere) celebrerà i 10 anni di attività da quando è stata schierata su Marte dalla NASA nel 2012. Durante il viaggio, la macchina da 900 kg ha effettuato migliaia di scatti e sondato il suolo di Marte con una domanda in mente: il pianeta rosso è mai stato abitabile? “Prova”rispondono gli scienziati, che hanno fatto molte altre scoperte, a 78 milioni di chilometri dalla Terra.

Marte era abitabile… circa 3,5 miliardi di anni fa

Questa è la lezione principale della missione Mars Science Laboratory (MSL), il progetto che circonda Curiosity: il (molto) Pianeta Rosso forniva molto tempo fa condizioni favorevoli per l’emergere della vita. Per raggiungere questa conclusione, i team scientifici hanno sperimentato il robot da remoto, al fine di raschiare, scansionare e anche perforare il suolo marziano. “Piccoli buchi, piccoli buchi…”E il Godetevi il National Center for Space Studies (Cnes) Inizio 2020, riferendosi alla canzone pugno lilla, di Serge Ginsburg. Piccoli buchi, certo, ma ricchi di scoperte. Questi pozzi, infatti, permettevano di rilevare la presenza di zolfo, ossigeno, fosforo o addirittura carbonio – “necessario per la vita”dice la Nasa sul suo sito*.





Curiosity su Marte ha fatto una perforazione profonda pochi centimetri. (NASAJPL-CaltechMSSS)

“È la scoperta più importante, perché tocca la grande questione della vita”spiega all’astrofisico di France Info Sylvester Morris, che ha co-sviluppato “ChemCam”, uno strumento progettato in parte da due team dell’Istituto di ricerca in astrofisica e scienze planetarie (IRAP) e Cnes a Tolosa (Haute-Garonne).

Incorporato da Curiosity, questo sistema permette di analizzare la composizione chimica di una roccia senza muovere il robot, grazie a un laser pulsato. “In dieci anni abbiamo sparato 900.000 colpi. (Laser), riassumendo con orgoglio il mondo, Tutto questo da Tolosa e Los Alamos (USA).” Mentre il bot di Curiosity funziona, gli scienziati della missione MSL comunicano costantemente.

“Bisogna stare attenti quando si vuole ordinare un laser, una pala… È come guidare un’auto con 60 persone, tutte a distanza.” Sylvester Morris, astrofisico in franceinfo

Un’altra importante scoperta: Curiosity ha scoperto un gran numero di molecole organiche Grazie a SAM Mini Lab, opera anche da Tolosa. Ma attenzione, queste particelle non dimostrano l’esistenza o la natura morta di organismi su Marte. Lo mostrano e basta “I componenti di base erano presenti per supportare una semplice forma di vita 3 miliardi di anni fa”, Valerie Mousset, Project Manager MSL di Cnes sottolinea, che lo aggiunge “Tutti i composti chimici nel nostro DNA si trovano anche sulla superficie di Marte”.. Questa indagine sugli effetti della vita marziana non è opera di Curiosity, ma opera di Alla sua sorellina, la perseverante, il rover che viaggia su Marte da febbraio 2021.

L’acqua scorreva in forma liquida per lungo tempo sul Pianeta Rosso

L’acqua era una componente essenziale della vita così come la conosciamo sulla Terra ed era al centro di tutte le preoccupazioni durante il lancio di Curiosity. Da allora, diverse prove hanno indicato che i torrenti, o anche i fiumi d’acqua dolce, facevano parte del paesaggio marziano. ciottoli, individuati dal rover, la cui forma tondeggiante può essere il risultato di un lungo viaggio sul fondo di un ruscello La NASA avanza*.

Ma anche depositi di argilla indurita, scoperti sul fondo di quelli che sembrano letti di fiumi asciutti. Ciò giustifica la scelta del sito di atterraggio (da Curiosity), spiega a franceinfo Olivier Gasnault, attuale direttore di ChemCam al Cnes. Il rover fu inviato in quello che era un lago abbastanza chiuso (…) per confermare le ipotesi che erano state formulate già da diversi decenni.“





Vista stereo 3D dei ciottoli rotondi (al centro dell’immagine), scattata dal rover Curiosity sulla superficie di Marte il 20 maggio 2013. (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

La curiosità ci ha anche permesso di conoscere meglio le proprietà dell’acqua marziana, che era Non troppo acido né troppo basico. Spiega Valerie Mousset, con una temperatura di qualificazione come “neutro” anche lei. Presenza di fango e un livello di sale relativamente basso Quindi dillo alla NASA*Da quest’acqua “Era fresco e probabilmente bevibile”. Prima del cambio di forma, ci sono più o meno due miliardi di anni.

Una vista senza precedenti della superficie di Marte

Tutte queste scoperte sono rese possibili da un’attenta osservazione dell’ambiente marziano, incluso Grazia o grazia Fino a 17 telecamere a bordo del rover offrono viste in tutte le direzioni. Da quando è arrivato su Marte, Curiosity ha percorso poco più di 28 km, con una media di 7,6 metri percorsi ogni giorno. Yellowknife Bay, Pahrump Hills, Buttes de Murray o le pendici del Monte Sharp: in questi luoghi misteriosi ha viaggiato il rover. Una carriera scientifica immortalata da oltre 500.000 fotografie – tra cui Alcuni selfie Di fronte a rocce insolite.

Sull’albero del rover, una parte spesso descritta come la testa del dispositivo, la MastCam ad esempio è in grado di acquisire foto e video a colori, nonché immagini stereo 3D. Grazie a filtri speciali, questo sensore può evidenziare la composizione di alcune rocce. Curiosity ha anche un Mars Hand Lens Imager (MAHLI), che è l’equivalente di una lente d’ingrandimento attaccata all’estremità di un braccio robotico, in grado di osservare microelementi come i capelli umani. Foto di paesaggio in dettaglio Meteora incontrata lungo la strada*, Curiosity continua a fornire uno straordinario panorama del pianeta rosso.

Sappiamo di più su come il pianeta diventa inabitabile

Potendo esaminare la Terra e scrutare il cielo, Curiosity ha permesso di comprendere meglio l’asprezza dell’ambiente marziano. “Questo pianeta, che ha la stessa età della Terra, ha subito enormi cambiamenti climatici e geologici”, conferma Sylvester Morris. La gravità è tre volte più debole di quella terrestre e il freddo costante (-63°C di media) rende il Pianeta Rosso un deserto ghiacciato e inospitale. ma questo non era sempre il caso. Grazie a Curiosity, gli scienziati della missione MSL si sono resi conto che l’atmosfera di Marte era molto più densa in passato, prima di vedere le masse di gas e le riserve d’acqua evaporare nel vuoto dello spazio.

“Questo è esattamente ciò che stiamo iniziando a studiare ora e nei prossimi tre anni, Punto Olivier Jasneau, Ciò significa il passaggio dal periodo più piovoso al periodo più secco su Marte, che sembra aver avuto luogo sotto forma di lunghi cicli”. Destinato a durare dai due ai sei anni, Curiosity ha superato di gran lunga le aspettative degli ingegneri che lo hanno progettato. “Tutto quello che scopriamo negli ultimi anni è solo un bonus”Sylvester Morris esulta. E anche se il robot è in cattive condizioni, con ruote particolarmente danneggiate, la NASA e i suoi partner (tra cui Cnes) vorrebbero poterlo testare almeno fino al 2025.





Una ruota del rover Curiosity su Marte il 27 gennaio 2022. (NASA/JPL-CALTECH/MSSS)

Informazioni di base raccolte per future missioni con equipaggio

Tra le grandi scoperte di Curiosity nell’ambiente marziano, il ricercatore Olivier Gasnault detiene l’ultima capitale per future missioni di esplorazione. “Ora sappiamo che i livelli di radiazioni su Marte sono più alti che sulla Terra, il che è pericoloso per l’uomo.conferma il mondo. Una missione su Marte corrisponde alla dose massima di radiazioni fissata dalla NASA per l’intera vita di un astronauta.

Ma l’armatura è preparata, mettendo curiosità “sotto certe colline”Gli scienziati hanno già notato una leggera diminuzione di queste radiazioni. Abbastanza per portare avanti il ​​sogno di una missione con equipaggio, dopo il riuscito dispiegamento di satelliti, diversi veicoli itineranti e persino un piccolo elicottero intorno al pianeta Marte che di certo non ha finito di svelare i suoi segreti.

* I link contrassegnati da un asterisco si riferiscono a pubblicazioni in lingua inglese