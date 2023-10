Un nuovo gioco Grand Theft Auto potrebbe arrivare su Netflix Games

Potrebbe esserci un nuovo gioco Grand Theft Auto all’orizzonte, e no, non stiamo parlando di Grand Theft Auto 6. Invece, il gigante dello streaming Netflix sembra volere un assaggio della torta GTA, e secondo quanto riferito sta cercando di ottenere un Grand Theft Auto Il gioco Theft Auto è decollato. Una sorta di gioco di Theft Auto sul suo servizio di gioco Netflix.

Ciò emerge da un rapporto in giornale di Wall Street La giornata di oggi copre gli sforzi continui dell’azienda per valorizzare la propria libreria di proprietà intellettuale originale nello spazio di gioco in seguito all’acquisizione di numerosi studi di sviluppo di giochi. Il rapporto afferma che la società ha “discusso i piani” per rilasciare Grand Theft Auto sul suo servizio attraverso un accordo di licenza con l’editore Take-Two Interactive.

Resta da vedere che tipo di gioco sarà, o chi lo svilupperà.

I giochi Netflix sono compatibili con Grand Theft Auto?

Qualsiasi gioco spin-off di GTA sarà probabilmente un gioco per dispositivi mobili

Allo stato attuale, qualsiasi spin-off di GTA che finisca su Netflix sarà inevitabilmente un gioco per dispositivi mobili, poiché attualmente l’unico modo per giocare al portfolio di Netflix è tramite la sua app mobile. Il rapporto rileva che Netflix spera di espandere eventualmente la propria libreria per includere giochi che possono essere trasmessi in streaming da una TV o da un PC.

Secondo un analista che ha parlato con il Wall Street Journal, Netflix ha speso finora circa 1 miliardo di dollari in giochi. Sembra che miri ad assumere più dirigenti di giochi per supervisionare l’incursione nei titoli AAA. Ma al momento non esiste un buon modo per sapere quanto successo avrà questo investimento per l’azienda, o se lo farà affatto. Invece di acquisti indipendenti, i giochi sono legati agli abbonamenti Netflix, di cui otterremo una cifra aggiornata durante i guadagni dell’azienda mercoledì. Ma non c’è modo di sapere se i giochi convincono le persone a iscriversi oppure no.

Tuttavia, non sembra fornire una trazione particolarmente forte per gli abbonati esistenti. Al 20 settembre, questi giochi sono stati scaricati 70,5 milioni di volte in totale. Potrebbe sembrare molto, ma è ben lontano da alcuni degli enormi numeri attratti dai più grandi giochi per dispositivi mobili del mondo. Ad esempio, Honkai: Star Reel Ha gestito oltre 20 milioni di download solo nel giorno del lancio All’inizio di quest’anno. E Stime dell’utopia Meno dell’1% degli abbonati Netflix gioca quotidianamente ai suoi giochi, cosa forse non sorprendente dato che gran parte del suo catalogo, inclusi titoli prestigiosi come Oxenfree, Immortality, Spiritfarer e altri, sono disponibili altrove.

Abbiamo già scritto della grande spinta di Netflix nei videogiochi all’inizio di quest’anno, ma sembra che il panorama non sia cambiato molto da allora. Anche se una grande uscita di Grand Theft Auto potrebbe cambiare la situazione, è anche possibile che l’imminente uscita di Grand Theft Auto 6 altrove possa gettare drammaticamente un’ombra su qualunque cosa Netflix stia preparando, piuttosto che legarla in modo ordinato.

Rebecca Valentine è una reporter senior di IGN. Hai un suggerimento per la storia? Invialo a [email protected].