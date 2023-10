La collezione Roca Nu porta lo spirito del Mediterraneo con la sua serie di rubinetti

Lo studio di Inma Bermúdez colora la collezione Nu di Roca

In un mondo di lavelli in acciaio e ripiani in laminato, RocaViene mostrato il gruppo Nu colorato Bagni Con i suoi rubinetti divertenti e vibranti. Progettata dallo studio Inma Bermúdez, la serie bilancia finiture audaci con curve e angoli ampi per creare una linea che ha sfruttato l’esperienza tecnica dell’azienda per creare un prodotto più sostenibile ed efficiente. Debuttando all’ISH 2023 di Francoforte, un’importante fiera per le soluzioni HVAC e legate all’acqua, il Gruppo Bermúdez ha già ricevuto riconoscimenti da rosso un punto Premio per il miglior design del prodotto.



Roca presenta la Nu Collection, una serie di rubinetti con lo studio Inma Bermúdez

Tutte le immagini per gentile concessione di Roca

Spirito mediterraneo in un rubinetto colorato

Se la produzione all’avanguardia è sempre stata il cardine del lavoro di Rocca, Azienda Divenne anche sinonimo del suo occhio per il design. Collaborando con Inmaa Bermudez Studio (guarda qui) sul gruppo Nu, che è stato riconosciuto da Premi iconici 2023, il produttore di prodotti per il bagno aggiunge un altro gruppo di abili creativi al suo elenco di collaboratori. Dal 1917, l’azienda ha ridefinito continuamente le pratiche del settore, concentrandosi sulla sostenibilità in tutte le sue linee di prodotti. Inoltre, Roca Galleries, una rete di showroom, crea una casa per i suoi prodotti all’avanguardia e ospita anche eventi per il settore nel suo complesso.



Lo Studio Inma Bermúdez trae il suo spirito dalle origini spagnole e tedesche della fondatrice

L’energia dietro la collezione Nu proviene dal duo leader dello Studio Inma Bermúdez, Inma Bermúdez e Moritz Krefter. Con l’attenzione di Enma sul linguaggio e sul concetto e l’attenzione di Moritz ai dettagli, una cosa sembra serpeggiare dove si snoda l’altra. Tuttavia, i due hanno trovato un equilibrio tra queste forze e le hanno utilizzate per dare forma ai loro prodotti distintivi dal 2007. Il duo tedesco e spagnolo, con sede a Valencia, ha fatto grandi passi avanti nella creazione di pezzi divertenti che si concentrano sulla funzionalità e valorizzano il design sostenibile. pratiche.



I colori degli accessori derivano da influenze mediterranee

Ogni maniglia ha un nome intelligente, “Pin”, “Dome” e “Stripes” ed è chiaramente identificabile giocando con la forma. La “Dome” ha due morbide colline che consentono agli utenti di controllare la temperatura dell’acqua, mentre la “Stripe” prende il nome dalla sua struttura a coste e dalla maniglia di ispirazione stereo vintage. Infine, con la sua posizione snella, simile a quella di una gru, Pin si mantiene in equilibrio con grazia sopra i lavandini del bagno. Oltre alle loro forme iconiche, gli accessori della collezione Nou si colorano di riferimenti alle origini mediterranee di Roca. I rubinetti per lavabo sono disponibili in verde, blu, giallo, nero, bianco e cromato, mentre altre applicazioni sono disponibili in nero e titanio.

“L’ispirazione iniziale è venuta dalle case mediterranee imbiancate con le loro porte blu, verdi e rosse […] Dopo aver scoperto la collezione Tura di Andrew Carolla, ispirata all’architettura di Barcellona, ​​abbiamo pensato che questa nuova collezione potesse essere un riferimento anche per gli eleganti pavimenti a mosaico multicolori che si trovano negli appartamenti modernisti della città. Enma Bermudez dice.



Gli indicatori nascosti di caldo e freddo rivelano una faccina sorridente quando sollevi la maniglia

Dopo aver affrontato i limiti tecnici, gli spagnoli hanno trovato un modo per entrare in modo divertente nello spazio del bagno senza sacrificare l’utilità. E dato il diametro di 35 mm del rubinetto – il rubinetto più sottile mai prodotto da Roca – i pezzi si muovono con una certa eleganza. Basandosi sulla vasta esperienza produttiva dell’azienda, la gamma Nu è progettata con caratteristiche di sostenibilità, tra cui un aeratore nascosto per ridurre il flusso d’acqua e un sistema di avviamento a freddo per risparmiare energia. Elimina inoltre l’uso di plastica monouso negli imballaggi ed è prodotto in Europa per ridurre l’impronta di carbonio associata alla logistica.



Il design elegante si insinua nel bagno moderno.

Oltre alla sua forza tecnica, nella serie c’è del divertimento nascosto. Quando il rubinetto è aperto, appaiono i punti rossi e blu della temperatura che formano un sorriso con la cucitura del rubinetto. È questo connubio tra design intelligente e progresso tecnologico che ha valso alla serie il premio “Best in Bathroom” dei Monocle Design Awards 2023 e un Red Dot Award per il miglior design del prodotto.