Guarda come sembra che Sony guidi un'auto con DualSense

Non solo Sony Honda Mobility ha mostrato l'ultima versione dell'Afeela EV alla conferenza stampa di Sony al CES 2024, ma il veicolo stesso è stato guidato sul palco con un controller PlayStation DualSense. Tuttavia, non eccitarti troppo per ora, poiché viene descritta solo come una demo tecnologica.

L'ultimo prototipo di Afeela è stato pilotato dal presidente e direttore operativo di Sony Honda Mobility, Izumi Kawanishi, che era sul palco con il DualSense. Puoi guardare la clip qui sotto tramite @knoebelbrot O Clicca qui per guardare il momento reale su YouTube, Ma è importante ricordare che Kawanishi ha detto che questo era solo “allo scopo di dimostrare la tecnologia”.

Controllavano Sony e Afeela della Honda utilizzando un controller Dualsense. E' solo una demo tecnica. pic.twitter.com/U5FF02Hmcx – Knoebel (@Knoebelbroet) 9 gennaio 2024

“Questa demo di guida remota ha lo scopo solo di dimostrare la tecnologia”, ha affermato Kawanishi. “Tuttavia, crediamo che il software possa definire nuove funzioni e valori. Vogliamo ridefinire il rapporto tra persone e mobilità.”

Questo ovviamente doveva essere un momento “wow” per la conferenza stampa, e anche i netizen sono rimasti scioccati quando l'hanno vista per la prima volta.

Questo ragazzo ha letteralmente usato un controller DualSense per portare un'auto sul palco. Questo è letteralmente ridicolo. Ecco l'ultimo concetto di Afeela: pic.twitter.com/ZtzDtSuYwS – Eshu Marneedi (@EshuMarneedi) 9 gennaio 2024

Sono così felice che abbia detto che l'utilizzo del controller DualSense per controllare il veicolo Afeela era solo per scopi tecnici. Ho pensato: per favore, non dirlo alla gente! (Lui ride) Tutti tra il pubblico erano stupiti e la chiacchierata procedeva a velocità galattica. #CES2024 -Antonio CR Murray = OkashiraStyle (@Haipa_Sonikku) 9 gennaio 2024

Sony ha appena fatto una demo tecnica della capacità di controllare l'auto utilizzando il controller DualSense? pic.twitter.com/wGlPxJx8gU — Rockman Zelnya (@SonyOfLastation) 9 gennaio 2024

Questa non è l'unica novità di gioco/intrattenimento per Afeela, poiché Kawanishi ha anche mostrato alcune possibili opzioni di personalizzazione che includono Fortnite e Spider-Man: Across the Spider-Verse sui display dell'auto.

Inoltre, sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla collaborazione di Sony Honda Mobility con Epic Games. Ciò è stato dimostrato in un simulatore che utilizzerà “spazi virtuali per creare nuove esperienze utente in mobilità”.

“Questo strumento simula condizioni ambientali esterne come informazioni su altri veicoli, pedoni, terreno e condizioni meteorologiche”, ha scritto Sony Honda Mobility. “Combinando questa tecnologia con la realtà aumentata, gli utenti potranno vivere un’esperienza coinvolgente che aumenta anche la sicurezza.

“SHM fornisce una mappa 3D visivamente sbalorditiva su cui sono sovrapposti metadati completi provenienti da Internet. I dati della mappa possono anche essere utilizzati per espandere le possibilità nello sviluppo di funzionalità di gioco e intrattenimento.”

Anche se potremmo non essere in grado di guidare un vero veicolo elettrico Afeela utilizzando il DualSense, Sony lo ha rivelato L'Afeela Prototype 2024 verrà portato su Gran Turismo 7 entro la fine dell'anno Tramite aggiornamento della patch. Quindi, tecnicamente, sarai in grado di guidare l'Afeela usando il Dualsense!

Adam Pankhurst è uno scrittore di notizie per IGN. Puoi seguirlo su Twitter @Adam Pankhurst e così via Contrazione.