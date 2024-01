Asmongold cambia idea su Monster Hunter World dopo anni di separazione

Gli streaming di Monster Hunter World di Asmongold stanno iniziando ad apparire ora che ha finalmente raggiunto la fase giocabile. Nonostante un certo scetticismo iniziale riguardo al gioco, ne divenne rapidamente un fan.

I giocatori stanno tornando a Monster Hunter World in massa grazie allo sforzo concertato di Capcom e al crescente clamore per il seguito recentemente annunciato Monster Hunter Wilds. Il fenomeno #ReturnToWorld ha visto il gioco raggiungere il suo apice tre anni fa, con il numero di giocatori simultanei che ha raggiunto i 162.404 a più di sei anni dalla sua uscita.

Grazie al supporto di Capcom e alla fedele base di fan del gioco, Monster Hunter World sta attirando una serie di nuovi giocatori, nessuno più notevole di Asmongold. Dopo anni in cui fan e collaboratori lo hanno implorato di trasmettere il gioco in streaming, #ReturnToWorld e la promessa di un seguito hanno finalmente catturato l'attenzione di Asmongold.

Lo streamer ha condotto un totale di otto sessioni e alla fine ha completato il gioco base di Monster Hunter World nella settima sessione. In VOD è stato caricato su di esso Asmongold TV Sul canale YouTube, lo streamer ha riflettuto sul tempo trascorso con il gioco.

Asmongold esprime il suo verdetto su Monster Hunter World

Durante lo streaming, Asmongold ha mostrato alcune straordinarie abilità per un nuovo arrivato nel franchise di Monster Hunter e ha finalmente compreso l'hype. “Sento che la partita è stata molto bella”, ha spiegato Asmongold ai suoi fan. “Era molto meglio di quanto mi aspettassi.”

Lo streamer aveva precedentemente licenziato Monster Hunter World dopo che i filmati di gioco che aveva visto sembravano “strani” e “sembravano una merda”. “Mi aspettavo di avere molti problemi con il gioco. La verità è che una volta giocato non mi sono sentito affatto male.

La riflessione di Asmongold, ovviamente, non fu del tutto positiva. Ha descritto l'interfaccia utente di Monster Hunter World come “spazzatura”, ma ha ammesso che una volta capito, i suoi meccanismi ottusi “non erano in realtà un grosso problema”.

La società di streaming ha assegnato l'onore dell'incontro più duro del gioco al mostro di punta Nergigante, ma ha anche affermato che era “il più ben progettato”. Nonostante le difficoltà, Asmongold riuscì a uccidere Nergigante al suo primo tentativo con lo Spadone, impressionando molti dei veterani che guardavano la trasmissione.

Capcom Asmongold entra nel DLC del gioco, ma riuscirà a scalare il muro di Barioth?

Il gioco sembra certamente avere i suoi agganci in Asmongold. Ha interagito con i contenuti di Monster Hunter World su richiesta dei fan e ha persino prodotto materiale off-stream.

Anche il suo viaggio non è finito poiché ora è alle prese con la ricerca del grado di Maestro. Lo streamer ha già iniziato a lavorare sull'espansione Iceborne con l'obiettivo di concluderne la storia