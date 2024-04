Un messaggio di testo da AT&T relativo a un'offerta gratuita per un dispositivo può sembrare una truffa o uno spam, ma è legittimo

telefono Android Potresti aver ricevuto un messaggio di testo del tipo: Se sei un cliente AT&T e hai un numeroPotresti aver ricevuto un messaggio di testo del tipo: Un Redditor ha ricevuto la scorsa settimana sul suo telefono . Il messaggio di AT&T aveva tutti i presupposti per una truffa o uno spam, poiché la persona che lo ha ricevuto ha ricevuto contemporaneamente anche un avviso da Google. L'avviso diceva: “Perché sembra spam? Messaggi simili che hai ricevuto sono stati identificati come spam”.

Il messaggio di AT&T ricordava all'operatore che una linea di proprietà della persona che aveva ricevuto il messaggio era in fila per ricevere un dispositivo sostitutivo gratuito dal fornitore di servizi wireless. Tutto ciò che il destinatario doveva fare era cliccare sul collegamento e sulla pagina web a cui era stato inviato e inserire il proprio numero di telefono e il codice postale. Sembra uno scambio di SIM, giusto? Tuttavia, in questo caso, il testo si è rivelato legittimo.

Sebbene Google ritenesse che questo messaggio di testo fosse una truffa o uno spam, in realtà proveniva da AT&T

Il secondo sito web nel testo inviato da AT&T include una spiegazione sul motivo per cui alcuni clienti dell'operatore ricevono un telefono gratuito. Sembra che l'aggiornamento software impedisca a un numero limitato di telefoni Android di ricevere aggiornamenti software e di sicurezza. Per essere onesti, AT&T afferma che il dispositivo sostitutivo sarà della stessa marca e modello del dispositivo attualmente in possesso del cliente o di un dispositivo di valore uguale o superiore.

AT&T osserva: “Il dispositivo interessato dovrebbe continuare a funzionare normalmente per chiamate e messaggi di testo. Ma non sarai in grado di ottenere aggiornamenti software e app o patch di sicurezza che influiscono sul sistema operativo del dispositivo. Ciò potrebbe causare problemi di prestazioni e sicurezza nel tempo. “

Coloro che hanno ricevuto il testo da AT&T sulla permuta gratuita hanno tempo fino al 26 giugno 2024 per richiederlo. Per richiederlo è necessario:

vai a Centro premi AT&T E seleziona “Accedi ai tuoi premi”.

Inserisci il numero di telefono che ha ricevuto il messaggio di testo.

Inserisci il codice postale di fatturazione.

Richiedi il tuo dispositivo sostitutivo e invia la tua richiesta. AT&T invierà un'e-mail di conferma e spedirà il dispositivo sostitutivo all'indirizzo del tuo account.

AT&T afferma che il tuo dispositivo sostitutivo dovrebbe arrivare entro 7-10 giorni. Includerà le istruzioni per l'attivazione. Se hai bisogno di aiuto, esplora Supporta i dispositivi AT&T

Se sei un cliente AT&T e ricevi uno di questi messaggi di testo, è legittimo anche se in genere non suggeriamo di fare clic sul collegamento contenuto in un messaggio di testo. Se non sei sicuro che un SMS o un'e-mail che ricevi da un'azienda sia reale, la cosa migliore che puoi fare è chiamare l'azienda (non chiamare il numero di telefono indicato nell'SMS o nell'e-mail).

A volte una bandiera rossa non significa nulla. Una volta ho ricevuto un'e-mail da un'importante azienda wireless (una delle tre grandi negli Stati Uniti) piena di errori di ortografia ed errori grammaticali. Questo è spesso un chiaro segnale che il testo o l'e-mail sono una truffa o uno spam. Così ho chiamato l'azienda e si è scoperto che era tutto legittimo!