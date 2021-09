un ambasciatore di Strasburgo per la cucina italiana

L’Italia e la ricchezza della sua cucina continuano ad affascinare gli abitanti di Strasburgo, che non sono mai stati così apprezzati dalle specialità del paese. Capricciosa, attraverso il suo chef Sébastien Fink e i suoi accoliti, è uno di quegli indirizzi italiani imperdibili nella nostra città. Fondato da quasi dieci anni nell’incantevole Place du Pont Aux Chats, il ristorante è ormai un classico, il punto di ritrovo per chi ama assaporare il meglio che l’Italia ha da offrire. Pizze napoletane, brunch integrali, pasta, gnocchi, vini, salumi e formaggi di qualità: tutti abbiamo la nostra piccola specialità preferita che ci dà il gusto di tornarci.

Una terrazza discreta, un ristorante accogliente e caldo con luci cangianti: a Capricciosa siamo accolti in uno spazio recentemente ristrutturato che ti fa venir voglia di prenderti il ​​tuo tempo. Qui ci divertiamo e condividiamo tanto un momento di gola quanto di convivialità. In effetti, la cucina aperta, così come i rumori e gli odori che emanano, portano una vicinanza che è buona. Ora che siamo comodamente installati, non ci resta che scoprire le basi: un menu originale che mette in risalto il prodotto e quei sapori autentici italiani di cui sicuramente non ci stancheremo mai.

Focaccia, pizza, pasta, stracciatella, bruschetta: che piacere “A” !

Nel ristorante di Sébastien e Mariya, lo chef ha voluto proporre solo piatti fatti in casa e di stagione, specialità che vanno dalla famosa pizza napoletana agli gnocchi e alla focaccia. Tutto è preparato in loco e non meno di 4 persone sono presenti in cucina da sole per garantire che i preparati vengano inviati, uno più gustoso dell’altro. Lo chef ha scelto di offrire un menu che va all’essenziale e contiene le specialità più emblematiche del paese. Pizze, burrata, pomodorini siciliani, vitello tonnato, carpaccio, bruschette, pasta, ratatouille, arancini, salumi e formaggi locali, c’è tutto… E tutto è sotto controllo. Sébastien, da giovane chef appassionato, continua a formarsi in Italia quando può e lui stesso seleziona ogni prodotto con standard elevati, immaginando nuovi abbinamenti, soprattutto per le sue pizze. Dando un’occhiata al menù e venendo a ritagliarsi una fetta d’Italia direttamente sul posto, si comprende meglio l’entusiasmo dei cittadini di Strasburgo per questo indirizzo.

Un’anteprima della mappa?



Cuore cremoso di burrata pugliese, pomodorini datterini di Sicilia € 13,50

Ratatouille siciliana della nonna, focaccia € 9,50

Piccole palline di pasta per pizza fritte, croccanti fuori e morbide dentro, il pesto fatto in casa fa schifo € 8,50

Fettine di vitello a metà cottura, salsa tonnata fatta in casa, fiore di cappero e alici fritte € 12,50

Focaccia fatta in casa, pesto rosso fatto in casa, stracciatella, prosciutto di parma 24 mesi, cipolle candite, rucola, crema di aceto balsamico € 15,90

Gnocchi fatti in casa, crema di parmigiano e pecorino € 17,50

Rigatoni, pesto di pistacchi fatto in casa, mortadella e stracciatella € 17,90

Una ventina di pizze napoletane – guarda il menù completo –

Il brunch della domenica, perfetto per ritagliarsi una buona fetta!

Il ritorno a scuola a settembre segna il ritorno dei brunch domenicali, e che piacere riguadagnare i nostri chili di troppo inviandoci a vicenda deliziose preparazioni. Da una settimana gli chef si alzano di nuovo prima di coricarsi per preparare il famoso brunch a due menù servito al tavolo. Qui niente buffet, non c’è bisogno di alzarsi, né di pensare e tanto meno di privarsi. I cuochi propongono una selezione di specialità calde e fredde, dolci e salate e tutte sullo stesso piatto. Scegliamo la sua formula in base alla sua forma e ai suoi desideri, tè o caffè e voilà. È difficile nascondere il nostro entusiasmo, ci è semplicemente piaciuto. Sul set non c’è nessun prodotto per comporre la figura. Tutto, assolutamente tutto è preparato con cura e ci siamo divertiti molto a prenderci il nostro tempo.

Le formule del brunch domenicale :

La formula Capofamiglia a 26€

Selezione di tre eccezionali salumi italiani, pizza al taglio, aranchini siciliani, marmellata, crema spalmabile fatta in casa, panettone, ciambelle dolci napoletane, frittelle italiane, uova strapazzate o guscio, spremuta d’arancia

La formula Capo Dei Capi è di 33 €

Selezione di tre eccezionali salumi italiani, selezione di 2 formaggi italiani stagionati, pizza al taglio, piatto suggerito dallo chef, pancake italiani, marmellata e crema spalmabile fatte in casa, panettone, ciambelle dolci napoletane, macedonia di frutta di stagione, uova strapazzate o sode, mousse di ricotta e muesli , succo d’arancia spremuto.

Capricciosa

1 Place du Pont aux Chats

67000 Strasburgo

03 88 35 00 63

Aperto dal martedì alla domenica sera e domenica dalle 11 alle 15 per il brunch

