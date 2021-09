Arrestato in Italia il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont

Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, nel maggio 2018 a Berlino (Tobias SCHWARZ / AFP / Archivi)

L’eurodeputato indipendentista ed ex presidente catalano Carles Puigdemont, in esilio in Belgio dal 2017 dopo il tentativo di secessione della Catalogna nello stesso anno, è stato arrestato giovedì in Italia, ha annunciato il suo avvocato.

“Il presidente Puigdemont è stato arrestato al suo arrivo in Sardegna, dove viaggiava come eurodeputato”, ha detto su Twitter il suo avvocato, Gonzalo Boye, spiegando che il suo arresto era avvenuto sulla base di un mandato di giudizio europeo del 14 ottobre. 2019.

Il leader catalano è stato arrestato ad Alghero, ha confermato su Twitter il suo capo di gabinetto, Josep Lluis Alay.

“Al suo arrivo all’aeroporto di Alghero, è stato arrestato dalla polizia di frontiera italiana. Domani (venerdì) il presidente sarà presentato ai giudici della Corte d’Appello di Sassari, competente a decidere la sua liberazione o estradizione”, ha detto Alay.

Il 9 marzo, il Parlamento europeo ha revocato l’immunità parlamentare di Puigdemont e di altri due deputati indipendentisti, una misura che è stata confermata il 30 luglio dal Tribunale generale dell’UE.

Esiliato in Belgio dal tentativo di secessione del 2017 per sfuggire al processo della giustizia spagnola, Carles Puigdemont non ha beneficiato della grazia concessa a fine giugno ai nove separatisti imprigionati in Spagna e il governo spagnolo del socialista Pedro Sánchez desidera ancora che essere processato in Spagna.

Carles Puigdemont è processato per “sedizione” ed è accusato di “appropriazione indebita di fondi pubblici”.

