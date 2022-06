Italia: donna di 100 anni rinnova la patente

Dopo aver superato un esame in una scuola guida del Veneto, Candida Uderzo, una donna italiana di 100 anni, è stata dichiarata idonea alla guida e le è stata rinnovata la patente.

È tutto in ordine. Candida Uderzo, 100 anni, ha ottenuto la nuova patente a maggio dopo aver superato una visita oculistica in una scuola guida a Vicenza, in Veneto, nel nord-est dell’Italia. La conclusione della visita medica è stata chiara: vede benissimo, pensa e sa guidare.

In Italia la normativa prevede che una persona di età superiore agli 80 anni debba sottoporsi a visita medica ogni due anni prima della data di scadenza della patente per verificare le proprie capacità psicofisiche. La patente di Candida Uderzo è stata quindi rinnovata per altri due anni e scadrà quindi nel 2024 quando compirà 102 anni.

Vicenza, a 100 anni le rinnovano la patente fino al 2024: “Pastiglie o medicinali? maggio presi»https://t.co/8eQvWfXQWV — Corriere del Veneto (@corriereveneto) 6 giugno 2022

Gianni, unico figlio di Candida Uderzo, è rimasto comunque sorpreso quando ha appreso la notizia del rinnovo della patente della madre, pur sapendo che lei ha ancora tutte le capacità mentali e fisiche per guidare un’auto.

un conducente anziano ma in perfette condizioni fisiche

Classe 1922, questo residente a Breganze è in ottima forma.

“Ho 100 anni, sono stato davvero fortunato ad essere così in buona salute. Sono andata in ospedale solo una volta per un’ernia, quindi basta”, ha raccontato al Corriere del Veneto.

La petulante centenaria beneficia di una salute di ferro al punto che non prende pillole o farmaci se non a volte sonniferi.

“A volte prendo sonniferi quando ho difficoltà ad addormentarmi, ma nient’altro”, ha aggiunto Candida Uderzo.

Autonoma, continua a viaggiare in auto o in bicicletta per visitare i suoi parenti. Ma questo anziano attivo è anche un grande fan delle passeggiate. Una volta in pensione, si unì a Laverda, il gruppo ambulante di Breganze, e non perse mai una sola passeggiata domenicale.

“Ogni domenica alle 6:00 sono pronto per partire, da solo o con gli amici, parto per la mia passeggiata domenicale. Mi piace molto camminare e non ho intenzione di fermarmi”, ha detto al quotidiano regionale italiano.