Turismo sociale: vacanze gratuite per agricoltori su 24 isole – che ne trarranno vantaggio

Saranno presenti tutte le altre destinazioni Da 2 euro a 12 euro La persona al giorno, a seconda della categoria di residenza.

Destinazioni che non condividono le vacanze con il turismo sociale degli agricoltori sono le isole: Mitilene, Lemno, Agios Efstratios, Samos, Ikaria, Forni, Chios, Oinosis, Psara, Kos, Patmos, Rodi, Karpathos, Kasos, Leros, Estepalia, Nisyros, Symi., Tilos, Halki, Lipsi, Agathonisi, Kastellorizo, secondo Free Press.

L’OPEC sostiene le imprese residenti nelle suddette isole che rientrano in prima linea nella gestione dell’afflusso di profughi, con un importo pari alla somma dei rispettivi aiuti e della partecipazione finanziaria dei beneficiari per ciascuna categoria di residenza in altre destinazioni.

Esempi

Ad esempio, una famiglia rurale con due bambini (7 e 10 anni) può partecipare al programma di turismo sociale OPCA e scegliere 6 notti in un hotel a 5 stelle (escluse 24 isole) pagherà una quota di alloggio giornaliera di 48 euro al giorno per 4 persone.

Se scegli un hotel 3 stelle il costo scende a 24 euro al giorno e con un hotel economico (1 stella) il costo scende a 8 euro al giorno. Se la scelta viene fatta in una delle 24 destinazioni dell’isola che hanno centri per rifugiati, il costo dell’alloggio (senza colazione) è zero.

Il programma di turismo sociale dell’OPEC, che si rivolge agli agricoltori, prevede una vacanza di 6 giorni 50.000 beneficiari per il periodo dal 5 luglio 2021 al 30 maggio 2022Con un budget di circa 6 milioni di euro.

Le candidature saranno presentate da lunedì 24 maggio a martedì 15 giugno presso KEP a livello nazionale.

Coloro che seguono hanno diritto a partecipare presentando richiesta:

* Pensionati EFKA (OGA) Pensionati da Conto Anziani non assicurati Articolo 1 della Legge 1296/1982.

* Assicurato da EFKA (OGA) Assicurato il 31 dicembre dell’anno precedente (2020) per presentare domanda.

Familiari delle suddette persone aventi diritto alle cure derivanti dal beneficiario di prestazioni LAE / OPEC.

documenti

Per richiedere la partecipazione a un KEP, gli agricoltori oi pensionati OGA devono presentare:

Qualsiasi documento da cui deriva il numero di registrazione della previdenza sociale (AMKA), nonché i suoi membri protetti (come un opuscolo sanitario o un certificato AMKA) o qualsiasi documento da cui deriva un numero di registrazione OGA (AM).

Carta d’identità.

Nel caso di pensionati OGA che hanno subito EFKA e soffrono di disabilità mentale, sindrome di DOWN o paralisi cerebrale, è richiesta anche la notifica dell’esito o la decisione del certificato di invalidità.

Le aziende che desiderano partecipare al programma possono presentare domanda fino a domenica 6 giugno 2021 nella domanda online www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies/ nella sezione Applicazioni per imprenditori – Candidati LAE / OPEC 2021

il supporto

Il leader dell’OPEC Xenia Papastafro ha detto al riguardo: “L’OPEC, attraverso l’account del Centro agricolo, rafforza la popolazione rurale del paese e le piccole e medie imprese. Il budget totale quest’anno raggiungerà i 15 milioni di euro e ci saranno programmi: sociale , esplorazione e terme, programma del campo per bambini Per i ragazzi dai 6 ai 16 anni, programma del libro gratuito e biglietti per il teatro, mentre l’assistenza finanziaria sarà fornita alle famiglie con tre bambini e alle madri rurali.

I programmi includeranno 230.000 beneficiari, assicurati e-EFKA (OGA), pensionati e-EFKA (OGA) e loro familiari “.

I prezzi si intendono per persona senza colazione nei giorni festivi

(Dal 5/7/2021 al 5/30/2022)