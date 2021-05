Operazione Moonlight: come la luna diventerà l ‘”ottavo continente” dell’uomo

Nei prossimi anni è previsto un progetto molto ampio Agenzia spaziale europea, Dove ha rivelato di voler stabilire una rete di satelliti e comunicazioni attorno alla luna. Questo è un passaggio che può senza dubbio convertire un satellite in ‘L’ottavo continente’. E tutto questo sulla sua superficie la luna Verranno costruite intere città. Il progetto si chiamerà Moonlight. Allo stesso tempo, diverse società britanniche hanno vinto contratti del valore di $ 2 milioni nel tentativo di capire come avrebbe funzionato il progetto. Stiamo entrando in una nuova fase: l’esplorazione sistematica del nostro “ottavo continente”, la Luna.Ha detto il signor. David Parker dell’Agenzia spaziale europea su BBC News. “La luna è il deposito dei 4,5 miliardi di anni di storia del sistema solare. Stiamo appena iniziando a rivelare i suoi segreti”. Ha completato.

Alcune aziende di Regno Unito, Unione Europea e Canada Funzionerà con Agenzia spaziale europea Per sviluppare il progetto luce della luna, Compreso come fornire comunicazioni e servizi di navigazione per future missioni, grandi e piccole, con equipaggi e robot.

Nel frattempo, dozzine di gruppi internazionali, istituzionali e commerciali stanno inviando missioni a la luna Aspettati una presenza permanente sulla superficie lunare. In effetti, il file Agenzia spaziale europea Prevede che in futuro ci saranno viaggi dalla Terra alla Luna e viceversa.





Questi viaggi saranno molto diversi dalle loro missioni Apollo. Molte di queste iniziative provengono da importanti organizzazioni spaziali in Cina, India, Giappone e Russia. Tuttavia, se c’è una riduzione se c’è una riduzione dei prezzi dei biglietti per un viaggio sulla Luna, l’opportunità potrebbe essere data a un gruppo più ampio di esperti degli Stati membri. Quale – quale Per iniziare le loro missioni speciali sulla luna. Azienda britannica Tecnologia satellitare SARI, Tramite la sua controllata SSTL, Sarai fortemente coinvolto in luce della luna, Opera come fornitore di servizi e produttore di satelliti. Il suo CEO SSTL Phil Brownet Ha affermato che gli sforzi di comunicazione ridurranno la complessità della pianificazione delle singole missioni in futuro. “La leadership del consorzio si basa sulla nostra proficua collaborazione con Quale – quale Per veicolo di comunicazione spaziale Moon Pathfinder, Che fornirà il primo servizio commerciale per il reinvio dei dati da la luna Nel mondo dopo la sua uscita nel 2022 “.

Tuttavia non lo è Surrey Satelitte Technology Chi parteciperà a questo progetto. Il Inmarsat, dipende da Londra, E il MDA Space and Robotics Ltd (MDA UK), Situato in Harwell Science and Innovation Campus a Oxford, Fa parte di un consorzio guidato da Telespazio a Italia, Esplora questa idea in modo più dettagliato. In particolare, studieranno lo sviluppo di un file Comunicazioni Lunar Navigation Service (LCNS) Per supportare future attività scientifiche, esplorative e commerciali in orbita verso la superficie della luna e sulla sua superficie.

Parlando del progetto, Yasserine Ibnihi, ingegnere capo di Inmarsat, ha affermato che fornire capacità di comunicazione e navigazione intorno alla luna è un’enorme sfida, sia dal punto di vista tecnico che commerciale.



