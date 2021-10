Truffa internazionale: sequestrati milioni di franchi in Svizzera

falso



1 minuto

Giovedì la Guardia di Finanza italiana ha annunciato l’apertura di un’inchiesta nei confronti di undici persone residenti in Svizzera e in Italia. Sono sospettati di aver frodato almeno 1.500 investitori con sede in Italia, dando loro falsi investimenti in fondi immobiliari nelle Bermuda e nel Liechtenstein.