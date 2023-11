Trascorri una serata da sogno in un bar stellato: Big City Life

Sai, adoriamo Muove cielo e terra Per rivelare concetti come nessun altro! Questa volta possiamo dire di averti trovato Blocco solido Digitare un “Barra delle stelle“. Questo concetto a dir poco insolito ha permesso di dare nuova vita alla Chapelle de la Chanterie, che, nell’ambito della seconda stagione di Places to Reinvent, è diventata Un posto dove vivere e guardare le stelle. Avviso Tutti sognatori : Questo spazio è dedicato a te.

Nantes: Chiesa Chanteré trasformata in bar a forma di stella

Sul sito è stata osservata la luna piena Osservazione astronomica

Di proprietà della città di Nantes e sostenuto dall’associazione degli avvocati Erdre Star, Chiesa di Chanteré beneficiato di a Trasformazione incredibile: da chiesa a bar stellato. UN Riconversione È stato lanciato come parte della seconda stagione di Approach “Luoghi da reinventare”. “L’obiettivo è quello di rendere questo sito un luogo accogliente dove si possano leggere storie, produrre artisti, organizzare prove, offrendo allo stesso tempo un bar e uno spazio per l’osservazione astronomica”.“, spiega Marc Letourneau, presidente dell’associazione.

Osservazioni astronomiche, intrattenimento musicale e narrazione: un luogo incentrato sulla convivialità e sulla condivisione 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Isolati dall’inquinamento luminosoLa posizione si presta incredibilmente bene all’osservazione delle stelle, degli animali notturni e dei tramonti, soprattutto quando… Giorni bellissimi Tornerà: Assemblea oggi a Ricerca di nuovi partner per condurre workshop astronomici e contribuire alla pubblicazione scientifica. unico !

L’altro vantaggio della sua posizione: il suo isolamento e Il Chanterrey Garden è aperto 24 ore su 24. L’associazione prevede di fornire cassette chiave in modo che artisti, associazioni, ecc. possano assumere la proprietà del luogo e Vieni e daglielo La vita in ogni momento. Cosa c’è di più autentico che passeggiare nel parco e lasciarsi immergere nelle prove di un’orchestra, musica, gruppo teatrale, coro, ballerini… Le possibilità sono molte, l’acustica è fantastica e l’ambizione soddisfa gli attori!

Chapelle de la Chanterie: una straordinaria combinazione architettonica

La chiesa domina l’Erdre ed è classificata Titolo dei Monumenti Storici dal 1997. Fu costruito tra il 1834 e il 1844 dall’architetto-imprenditore di Nantes Etienne Jean-Baptiste BlancSi distingue per la sua mescolanza di tipologie architettoniche. Stile neogotico, ghirlande, trifogli, volute di fiori, bellissime vetrate, una scacchiera bianca e nera sul pavimento: la chiesa è un Gioiello architettonico Proprio come l’ambiente naturale in cui si trova.

Nessuna pausa invernale

Questo progetto, questo spazio, l’associazione vuole fare questo Vivere tutto l’anno ! Quindi, anche se il periodo invernale tende a motivarci più sul divano che nelle uscite all’aria aperta, l’associazione intende farvi muovere con… Programmazione Chi viene a dare ancora Ancora magia in questo posto.