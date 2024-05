Tornado Greenfield: diversi morti in Iowa mentre le tempeste colpiscono il Midwest

Una turbina eolica si è rotta in due ed è bruciata dopo il tornado dell'Iowa

Un tornado ha ucciso diverse persone in una piccola città dell'Iowa, mentre potenti tempeste hanno spazzato il Midwest.

La polizia di stato dell'Iowa ha confermato le morti in una conferenza stampa martedì sera, ma non è stata in grado di determinare quante.