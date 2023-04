Tony Parker inserito nella Hall of Fame, uscita in Irlanda per France XV, Tadezh Pogacar che scrive la sua leggenda… Cosa ricordare dello Sports Weekend

Il fine settimana è stato segnato anche dalla vittoria di Max Verstappen al Gran Premio d’Australia di domenica, dopo una gara molto movimentata.

Il secondo monumento della stagione ciclistica abbagliato dalla classe di Tadezh Pogacar, domenica 2 aprile, la vittoria della Francia sulla 15esima del trifoglio femminile nel Campionato Sei Nazioni, sabato, e altre due energiche gare di motorsport… Il fine settimana è stato ricco nelle emozioni a livello sportivo. Ma l’informazione principale rimane che il giocatore di basket francese Tony Parker sarà inserito nella NBA Hall of Fame. Se non hai seguito le notizie sportive questo fine settimana, franceinfo: lo sport ha scelto ciò che non dovresti perderti.

Pallacanestro: Tony Parker nel pantheon del basket americano

prima per sempre. L’ex giocatore di basket Tony Parker è il primo giocatore francese ad essere inserito nella NBA Hall of Fame, il pantheon del basket, l’autorità ha annunciato sabato 1 aprile. Unisciti privatamente a Michael Jordan, Kobe Bryant e Magic Johnson, solo per citarne alcuni.

Il più giovane playmaker titolare nella storia della NBA, il primo campione francese della NBA, la prima superstar francese, il primo giocatore straniero (MVP) nelle finali NBA, e ora il primo francese ad entrare nella Hall of Fame, l’attuale presidente de Laville ha lasciato un segno indelebile nella storia del basket. L’ex guardia dei San Antonio Spurs e della Francia sarà insediata il 12 agosto a Springfield, nel Massachusetts, insieme a Altri due europei, il tedesco Dirk Nowitzki e lo spagnolo Pau Gasol.

Ciclismo: Tadezh Pogacar, re delle Fiandre

Il prodigio sloveno ha vinto un quarto monumento, domenica, al Giro delle Fiandre. E come! Più forte dei suoi due principali rivali, Mathieu van der Poel e Watt van Aert, il leader degli Emirati Arabi Uniti ha raddoppiato gli attacchi sulle salite acciottolate del Tour. Mentre il belga era già libero sul pedale, “Pogi” ha portato il successo con una nuova accelerazione micidiale a “MVDP” all’Old Kwaremont.

Dopo un allenamento in solitaria in pianura dove ha respinto la rimonta dell’olandese, il recente vincitore della Parigi-Nizza è diventato il terzo uomo a includere il Tour de France e il Giro delle Fiandre nel suo roster, come Louison Bobet e Eddy Merckx prima di lui. . Non è una sorpresa per nessuno, ma all’età di 24 anni Tadej Pogacar ha già tutto di una leggenda.

Campionato Sei Nazioni: The Irish Journey of the Blues

Vittoria senza discussione. La XV francese ha battuto l’Irlanda (53-3), sabato 1 aprile, alla sua seconda partita del Sei Nazioni. Nonostante siano ridotti a 14 dal 20′, i francesi hanno imposto il loro stile di gioco, segnando nove mete in totale contro questo giovane irlandese in fase di ricostruzione, completamente sopraffatto dalla difesa.

Francia TV

I giocatori della nuova coppia alla guida della XV di Francia Gaëlle Mignot – David Ortiz hanno beneficiato di un bonus in attacco. Segnali positivi rassicuranti dopo la sofferta vittoria sull’Italia della scorsa settimana (22-12). Mai dall’inizio del secolo le donne francesi avevano inflitto una simile sconfitta agli irlandesi. Ancora in corsa per il Grande Slam, i Bleues avranno come prossimo avversario gli scozzesi, Il 16 aprile a Vannes (Morbihan), per la terza giornata del torneo.

Formula 1: Max Verstappen vince una gara pazzesca

Nonostante una gara emozionante, decisa all’ultimo giro dopo tre bandiere rosse e quattro partenze, King non ha perso terreno. Domenica 2 aprile l’olandese Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d’Australia, terza prova del Mondiale. Dopo aver faticato un po’ in avvio di gara, il pilota della Red Bull ha dominato ancora una volta senza patemi, salendo sul podio davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin).

Il Gran Premio è stato segnato soprattutto da un finale di gara pazzesco, con gli ultimi giri sinonimo di caos, quando Carlos Sainz (Ferrari) ha colpito Fernando Alonso (Aston Martin) e due monoposto Alpine Pierre Gasly ed Esteban Ocon. costretto a rinunciare.

MotoGP: Johan Zarco chiude secondo in Argentina

Il francese può nascondere un’altra persona. Mentre ci aspettavamo principalmente il campione del mondo 2021, Fabio Quartararo (domenica 7), a inizio stagione è stato Johann Zarco a fare la figura migliore in Argentina. Il pilota Pramac, che ha già scritto un ottimo finale per la gara in Portogallo, la scorsa settimana ha firmato tre giri di classe per finire secondo dietro all’italiano Marco Bizicchi (Money). Nella classifica piloti, Zarco è terzo dietro al vincitore di oggi e Campione del Mondo, Francesco Bagnaia, caduto.