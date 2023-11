Scommesse sportive: le migliori offerte del lunedì su Mise-o-jeu+

Ecco tre offerte di scommesse sportive disponibili su Mise-o-jeu+ per lunedì 20 novembre che vale la pena sfogliare.

Calcio: Italia vs. Ucraina

Fonte immagine: Agence France-Presse

L’Italia ha preso l’abitudine di deluderci negli ultimi anni. Hanno vinto l’ultimo Europeo, ma poi sono crollati nella fase di qualificazione per la Coppa del Mondo tenutasi in Qatar lo scorso inverno. Gli italiani sono in una posizione favorevole per difendere il titolo in Germania quest’estate, ma hanno ancora bisogno di una vittoria, o almeno di un pareggio, contro l’Ucraina. Nella sua storia la “Squadra Azzurra” non si è mai appoggiata agli ucraini. L’ultima partita tra le due squadre si è conclusa con la vittoria dell’Italia per 2 a 1.

Pronostico: Vittoria dell’Italia – 1.78

Hockey: Vancouver Canucks vs. Squali di San Jose

Fonte immagine: Getty Images tramite AFP

In questa stagione, gli Sharks hanno aiutato molte squadre a riprendersi dopo una serie difficile. Nel caso dei Canucks, questo accade spesso, dato che hanno perso tre delle ultime cinque partite. L’ultimo incontro tra i due club si è concluso con il punteggio di 10 a 1 a favore del Vancouver, e anche se questa volta non assistiamo a uno scenario simile, resta il fatto che il Nax è il candidato più probabile. Inoltre, gli Sharks non vincono sui Canucks dal 14 dicembre 2019.

Pronostico: Spread -1.5 Vancouver Canucks

Hockey: Dallas Stars vs. Rangers di New York

Fonte immagine: Getty Images tramite AFP

Entrambe le squadre hanno iniziato la stagione in ottima forma e possono ringraziare in gran parte il lavoro dei propri portieri. Infatti, i Rangers subiscono una media di appena 2,20 gol a partita (2° nella NHL), mentre le Stelle ne concedono 2,75, buoni per l’ottavo posto nella NHL. Il gioco difensivo è chiaramente l’essenza della questione nei loro casi, anche se i loro attacchi stanno facendo il loro lavoro. Quindi non dovremmo avere diritto a una partita con tanti gol.

Pronostico: meno di sei gol a partita – 1,80