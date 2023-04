Vincitore di Miami, Daniil Medvedev vince il suo primo Masters 1000 in quasi due anni

Il russo ha battuto Yannick Siner in finale (7-5, 6-3) domenica a Miami.

Daniil Medvedev (quinto al mondo a guadagnarsi un posto lunedì) ha vinto per la prima volta il Miami Masters 1000, il suo quarto titolo dell’anno in cinque finali consecutive. Il russo ha battuto Yannick Siner (11° mondiale), (7-5, 6-3), domenica 2 aprile. Questa è la sua prima vittoria in un torneo di questo tipo dall’agosto 2021 a Toronto. Medvedev (27 anni) succede a Carlos Alcaraz e ottiene la sua ventiquattresima vittoria in 25 partite.

E lo spagnolo, eliminato in semifinale dall’italiano, lunedì perderà il posto nel numero uno del mondo, in favore di Novak Djokovic, assente in Florida così come in California, perché non vaccinato contro il covid.

Peccatore esausto

Contro l’italiano, Medvedev ha avuto un forte vantaggio psicologico con cinque vittorie in altrettanti incontri. Ma su un piano più fisico di quello, il sesto è stato giocato, perché Sinner non è apparso nel suo piatto, sotto un caldo soffocante venato di umidità, dopo 36 ore di grandi sforzi a metà campo. “Immagino non sia stato facile recuperare dopo quella partita”Medvedev ha ammesso, rivolgendosi a lui in seguito in tribunale.

“Non ero al meglio oggi quando mi sono svegliato, mi sono sentito un po’ male”, da parte sua, ha completato l’italiano, battuto in 1h34. Hubert Hurkacz ha dominato anche nella finale di Miami nel 2021. Sinner deve ancora vincere il Masters 1000 in carriera.