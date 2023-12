Tempo atomico e tempo siderale: come possiamo conciliare i nostri orologi con il balletto Terra-Sole?

Nelle nostre società iperconnesse, la gestione del tempo è fondamentale. La distribuzione dell'energia elettrica, l'informatica e le comunicazioni, i satelliti, il traffico aereo, ferroviario e stradale, le banche, le transazioni di borsa, ecc. richiedono tutti un controllo completo del tempo. Un ritmo comune è stato possibile dall'adozione del Tempo Coordinato Universale (UTC) nel 1967, che è stato definito dal Tempo Atomico Internazionale (TAI), la media dei battiti di centinaia di orologi altamente precisi gestiti dall'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure (BIPM). ), l'organismo intergovernativo responsabile del sistema internazionale di unità. Custode del tempo atomico e universale perché si basa sulle proprietà fisiche della materia, l'atomo di cesio in questo caso: che siamo sulla Terra, su Nettuno o in un'altra galassia, le leggi della fisica rimangono le stesse!

Tuttavia, il metronomo ufficiale, UTC, non è l’unico di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo tenere conto anche di un altro tempo, costruito dai nostri antenati osservando il balletto celeste della Terra e del Sole. Risale almeno all'era babilonese (1500 a.C.) e non perse il suo dominio fino all'invenzione degli orologi atomici negli anni '50, e quest'era dell'astronomia è ciò che oggi chiamiamo UT1. Il punto è che è correlato all'angolo di rotazione della sommità della Terra rispetto alle stelle distanti. Un riferimento molto attuale al Greenwich Mean Time della Gran Bretagna, un tempo astronomico dedotto dalla durata del giorno solare medio presso l'Osservatorio Reale di Greenwich, di cui non abbiamo intenzione di sbarazzarci, poiché fornisce ancora un servizio orgoglioso!