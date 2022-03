TechCabal Daily – Bento sventola bandiera bianca

Dopo un’introduzione critica della reazione iniziale di Okubanjo alla richiesta di TechCabal di commentare le accuse, il consiglio di amministrazione (non correlato alla fragranza) ha confermato che era iniziata un’indagine interna sulla cultura del posto di lavoro del bento. Ha anche annunciato che avrebbe riesaminato le pratiche dell’azienda in materia di risorse umane.

Il primo acceleratore di talenti dell’Africa



Nell’evoluzione dell’ecosistema tecnologico in Africa, una serie di importanti lacune sono state colmate. In primo luogo, c’era un divario di investimenti che impediva l’attivazione di prodotti e servizi innovativi. Ora che gli investimenti nell’ecosistema sono in corso, c’è un divario di talenti che impedisce lo sviluppo.

quando sentiamo parlare Scarsità di talenti nell’ecosistemaSentiamo principalmente parlare di ingegneri e sviluppatori di software. Ma la ricerca di talenti capaci tocca tutti i reparti, dall’ingegneria del software alla gestione dei prodotti e ai ruoli di crescita.

Mentre la maggior parte delle scuole e dei programmi digitali piace AndelaE il decimaleE il AltScuola Concentrata sulla risoluzione delle lacune di ingegneria e talento dei prodotti, la crescita è in gran parte non monitorata.

Il divario di crescita è la ragione Crescitaun’agenzia di crescita con sede in Nigeria che avvia il Growth Talent Accelerator Program (GTAP), un programma di formazione bidirezionale in collaborazione con africa digitale 4 Iniziativa per i talenti emergenti.

Sfondo drammatico: Hai sentito parlare di Business-as-a-Service (Baas), Software as a Service (Saas) e persino Fintech-as-a-Service (FaaS), ma hai sentito parlare di Growth-as-a-Service ( GaaS)?

Questo è ciò che offre la germinazione.





trovato da Billy Soleil Nel 2018, l’agenzia ha utilizzato l’ingegneria della crescita per progettare e implementare modelli e strategie di crescita sostenibile per le startup e le PMI africane. I servizi di alGROWithm spaziano dal marketing alla modellazione della crescita, alla pubblicità digitale e persino al branding.

L’agenzia ha servito più di 50 startup nell’ecosistema, tra cui Spleet, Chaka, OkHi e Binance, guidando la campagna per entrare in Nigeria.

alGROWithm offre anche brevi corsi di crescita di 6 ore chiamati Growth Engineering Training (GET) che hanno completato oltre 300 persone. Secondo Sully, che è anche Chief Growth Officer (CGO) dell’agenzia, “Mentre GET sfida la mentalità, volevamo progettare qualcosa che aiutasse i tirocinanti a pensare alla crescita in modo coerente e sostenibile per le aziende. Ed è così che ci siamo inventati GTAP.”

Approfitta di GTAP

l’anno scorso, Africa digitaleIn collaborazione con la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e il Ministero tedesco per la cooperazione e lo sviluppo economico (BMZ) – lanciato 4 talenti emergenti Un’iniziativa per offrire 250 borse di studio volte a sostenere la crescita dei talenti digitali in 12 Paesi africani.

Quaranta di queste sovvenzioni andranno ad alGROWithm Programma di accelerazione del talento di crescita Si terrà in Nigeria e Ghana durante tutto l’anno.

Il programma sarà diviso in due gruppi. Mentre il primo, con un corso di 6 mesi, si concentrerà sul miglioramento delle competenze dei dipendenti di startup tecnologiche con esperienza di crescita come ingegneri della crescita, il secondo gruppo vedrà i giovani lavoratori autonomi e disoccupati diventare esperti di crescita nel corso di 4 mesi.

“Dai risultati delle nostre ricerche fino ad oggi, è chiaro che l’ecosistema ha bisogno di una fornitura costante di talenti in crescita per rendere più facile per i fondatori trovare e assumere le persone di cui hanno bisogno”, ha detto a TechCabal il CGO Bili Sule. “È anche chiaro che è necessario formare e portare le competenze dei talenti esistenti a livelli di competenza che possano offrire in linea con le aspettative dei datori di lavoro. Ecco perché l’opportunità per Talent 4 Startup con Digital Africa è stata particolarmente interessante per ha fornito l’opportunità ad alGROWithm di iniziare a colmare queste lacune.