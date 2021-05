SpaceX testa il lancio del Falcon 9 per la sesta volta in cinque settimane: Spaceflight Now

SpaceX ha lanciato un razzo Falcon 9 lunedì sulla rampa di lancio della Cape Canaveral Space Force Station in Florida, dove ha lanciato un lanciatore pre-registrando un’uscita di volo e aggirando un ostacolo prima del decollo più tardi questa settimana con il prossimo lotto di Internet Satelliti Starlink.

Il missile da 229 piedi (70 m) ha acceso i suoi nove motori principali Merlin 1D lunedì alle 19:05 EST (2305 GMT) sulla piattaforma 40 a Cape Canaveral. I motori sembravano funzionare per diversi secondi, generando un pennacchio di scarico dalla trincea delle fiamme nel complesso di lancio costiero.

Le clip stabilizzatrici mantennero il missile da 1,2 milioni di libbre fissato a terra per tutto il periodo di tiro, una procedura standard prima di ogni lancio del Falcon 9.

SpaceX ha saltato un test di tiro statico prima di oltre la metà delle sue missioni Falcon 9 quest’anno. Una sparatoria di prova è stata una parte standard di tutte le missioni SpaceX per la maggior parte della storia dell’azienda. Ma prima delle riprese fisse di lunedì, solo cinque dei 15 lanci di Falcon 9 finora quest’anno hanno incluso lanci di test pre-lancio.

L’azienda ha affrontato il declino dei test antincendio statici con una frequenza di fuoco più elevata. La missione di mercoledì sarà il sedicesimo lancio del Falcon 9 dal 1 gennaio, l’inizio più veloce di qualsiasi anno con un missile di classe orbitale statunitense. Fermare un fuoco statico può ridurre il tempo tra i lanci dalla stessa piattaforma fino a pochi giorni.

Il team di lancio di SpaceX ha caricato il Falcon 9 con cherosene condensato super raffreddato e propellenti di ossigeno liquido a partire da circa 35 minuti prima del lancio di prova di lunedì sera. Una volta completato il test antincendio statico, gli ingegneri di SpaceX hanno pianificato di svuotare i serbatoi di carburante e valutare i dati dal missile per garantire che tutti i sistemi fossero in buone condizioni per il lancio.

Se tutto va bene, SpaceX darà il via libera per continuare i preparativi per il decollo mercoledì alle 14:59 EST (1859 GMT) con il prossimo lotto di circa 60 satelliti per la rete Internet Starlink dell’azienda.

C’è una probabilità del 90% di tempo accettabile per un lancio del Falcon 9 mercoledì pomeriggio, con cielo prevalentemente soleggiato, temperature calde e venti favorevoli previsti, secondo una previsione del 45 ° squadrone meteorologico della US Space Force presso la Patrick Space Force Base. . C’è solo una minima possibilità che il cumulo si muova nella traiettoria di volo del razzo Falcon 9 al momento del lancio.

SpaceX prevede di far atterrare un Falcon 9 riutilizzabile su una nave drone delle dimensioni di un campo da calcio “leggi solo istruzioni” nell’Atlantico.

Il sesto lancio del Falcon 9 di SpaceX avverrà tra meno di cinque settimane, un periodo intenso iniziato con il lancio della capsula Crew Dragon il 23 aprile con quattro astronauti a bordo in una missione di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Da allora, SpaceX ha lanciato altri quattro razzi Falcon 9, ognuno dei quali trasporta satelliti a banda larga Starlink. L’azienda Ultimo incaricoIl 15 maggio, ha trasportato 52 veicoli spaziali Starlink e due carichi utili per la società di telerilevamento radar di Capella Space e per il piccolo produttore di satelliti Tyvak.

Il lancio di mercoledì del Falcon 9 – il 119 ° volo del Falcon 9 da quando l’auto è stata lanciata per la prima volta nel 2010 – seguirà un percorso simile al recente lancio di Starlink. Il missile devierà a nord-est della Florida Space Coast e lancerà 60 satelliti Starlink in circa un’ora dopo il decollo.

Una volta in orbita, i satelliti dispiegheranno i pannelli solari e attiveranno i loro propulsori ionici per manovrare in orbita operativa a 341 miglia (550 km) sopra la Terra con un’inclinazione di 53 gradi rispetto all’equatore, dove si uniranno alla flotta Starlink ad alta velocità trasmissione. , Segnali Internet a bassa latenza per gli utenti di tutto il mondo.

Con il lancio di mercoledì, SpaceX 1737 metterà in orbita un satellite Internet da Starlink da maggio 2019, inclusi prototipi e veicoli spaziali morti che non sono più in servizio. Il volo di questa settimana porterà l’energica costellazione Internet di SpaceX su oltre 1.600 veicoli spaziali.

quella L’analisi di Jonathan McDowell, Un rispettato astronomo e inseguitore dell’attività dei voli spaziali, osserva che SpaceX ha 1.574 satelliti Starlink in orbita a partire da lunedì, con 933 veicoli spaziali in funzione, oltre a centinaia di altre manovre verso le loro posizioni finali nella costellazione.

La rete Starlink è la più grande flotta di satelliti della storia e SpaceX sta aggiungendo altri veicoli spaziali per espandere la costellazione e fornire un servizio Internet globale. SpaceX, fondata e guidata dal miliardario Elon Musk, attualmente fornisce servizi Internet temporanei tramite i satelliti Starlink ai consumatori che si sono iscritti a un programma di test pilota negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania, Nuova Zelanda, Francia, Austria, e nei Paesi Bassi.

SpaceX ha ricevuto l’approvazione normativa dalla Federal Communications Commission per lanciare e gestire fino a 12.000 Internet Relay Satellites.

Invia un’e-mail all’autore.

Segui Stephen Clark su Twitter: Incorpora un Tweet.