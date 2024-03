Invito alla prudenza sulle strade

Il Ministero delle Attrezzature e dell'Acqua invita tutti gli utenti delle strade e delle autostrade a prestare attenzione e cautela a causa della scarsa o addirittura assente visibilità orizzontale, in previsione delle forti piogge e raffiche di vento, previste da venerdì a domenica.

” A seguito del bollettino meteo emesso dalla Direzione Generale della Meteorologia, si prevedevano forti venti in diverse regioni del Regno, nonché forti piogge comprese tra 90 e 130 mm nelle province di Chefchaouen, Tetouan, Larache, Al Hoceima e Tangeri. Asilah e da 40 a 60 mm nelle province di Ouazzane e Fahs – Anjra e M'diq – Fnideq, Kenitra, Taounate e Taza Da oggi, venerdì 29 marzo 2024 a domenica 31 marzo 2024, il Ministero della Attrezzature e Acqua invita tutti gli utenti delle strade e delle autostrade alla cautela e alla cautela a causa della scarsa visibilità orizzontale o addirittura della sua assenza in queste condizioni meteorologiche.“, si legge in questo paragrafo in un comunicato stampa.

Per ulteriori informazioni, il Ministero invita gli utenti delle strade e delle autostrade a contattare il centro servizi della Direzione generale delle strade allo 05 37 71 17 17 o il call center delle Autoroutes du Maroc al 50 50, secondo la stessa fonte.

