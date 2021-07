SP amplia la gamma di cuscinetti per liofilizzatori

Prodotti scientifici SP (SP) Annunciato di aver ampliato la sua gamma di caricatori liofilizzati con il lancio di due nuovi sistemi di caricamento completamente conformi alle GMP SP Hal LyoConstellationTM Liofilizzatori. Progettate per processi farmaceutici asettici avanzati che includono la liofilizzazione, le ultime novità di SP Loader offrono soluzioni flessibili e innovative per lotti da piccoli a medi e applicazioni di elaborazione di fiale sterili ad alta velocità.

Credito immagine: SP Scientific Products

L’ultimo SP Hull Loader è un caricatore semiautomatico (SALS-30) e un caricatore fila per fila ad alta velocità (RxR-36) per applicazioni a valle che coinvolgono liofilizzatori. Il nuovo compatto SP Hull SALS-30 è progettato per sostituire il caricamento manuale per applicazioni di lotti medi e piccoli (velocità di caricamento fino a 70 fiale/min). Inoltre, SP Hull RxR-36 è un sistema di caricamento unico per applicazioni a fiasca piena che richiedono velocità più elevate e in grado di supportare velocità di caricamento fino a 400 bottiglie al minuto.

I nuovi sistemi di caricamento dei liofilizzatori di SP sono completamente integrati con la gamma di liofilizzatori di sviluppo, prova e produzione di SP Hull LyoConstellation. Questa potente gamma di liofilizzatori è progettata specificamente per il funzionamento asettico, quindi se combinata con i nuovi sistemi di caricamento SP e linee di confezionamento SP, ciò garantisce le migliori pratiche di produzione di liofilizzazione, per una più rapida progressione del prodotto dallo sviluppo alla commercializzazione.

Per il funzionamento in condizioni asettiche e a basso controllo del particolato, i nuovi caricatori di liofilizzazione SP Hull sono pienamente conformi agli ultimi standard cGMP, garantendo che il ponte e le piastre del trasportatore non si muovano attraverso lo spazio grigio, un’area al di sotto del livello di lavorazione asettica. Inoltre, i sistemi sono progettati per una facile pulizia e per l’esposizione dell’intera superficie durante il processo di decontaminazione per garantire una sterilizzazione efficace.

Oltre a migliorare gli aspetti GMP del caricamento del liofilizzatore, l’interferenza umana viene eliminata o ridotta al minimo dai caricatori SALS-30 e RxR-36, poiché il contatto umano è possibile solo attraverso le porte dei guanti. I sistemi di isolamento sia ad alta che a bassa velocità sono progettati per proteggere il prodotto sterile dagli operatori, oltre a fornire un contenimento per proteggere gli operatori da prodotti forti o nocivi.

Per maggiori informazioni su visita SP www.scientificproducts.com