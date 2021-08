Sospeso dall’NBA, Jalen Harris va in Italia | NBA

Mentre aveva mostrato un po’ alla fine della stagione, Jalen Harris è stato tagliato nel suo (piccolo) slancio. Infatti, poche settimane fa, abbiamo appreso che è stato sospeso per due anni dalla NBA dopo un test antidroga.

Sebbene possa presentare ricorso dopo un anno, la sua carriera alle prime armi ha subito un duro colpo. Ma la retroguardia non starà a guardare da quando è entrato in Italia, con Vanoli Cremona.

Una stagione in Europa per tenersi in forma, dunque, per l’ex Louisiana Tech e Nevada, prima di tornare magari in NBA se le porte gli si apriranno nuovamente. Se è così, secondo atletismo, i Raptors manterranno i diritti del giocatore.

#VanoliCremona è lieta di annunciare la firma per la stagione 2021/2022 #LBAserieA della guardia americana Jalen Harris.

Nato a Dallas, in Texas, il 14 agosto 1998, misura 196 centimetri per 88 chilogrammi pic.twitter.com/otcGePtdL1 – Vanoli Cremona 🏀 (@VanoliCremona) 14 agosto 2021