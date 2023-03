6 Nazioni Femminile 2023 – Irlanda, seconda meta per tre quarti della Francia

In una partita difficile con condizioni meteo sfavorevoli a fine partita, le retrovie azzurre non hanno potuto mettersi in mostra durante la vittoria in Italia (22-12). In Irlanda (questo sabato, 16:15), vorranno mostrare il loro nuovo volto, con diversi cambiamenti rispetto ai Mondiali del 2022.

“Il tempo alla fine della partita ha complicato i grandi voli. Tre quarti, ci siamo guardati negli occhi per venti minuti”. Gabrielle Vernier, come Caroline Boujard, ora ride alla fine della partita in Italia – vittoria per 22-12 per la prima partita del Torneo. Sul momento, però, non hanno apprezzato che la pioggia si sommasse al vento nello stadio XXV Aprile di Parma. Nonostante tre mete segnate dai terzini, tramite Gabrielle Vernier, Carla Arbez e Caroline Boujard, i Blues hanno offerto pochi voli. “All’inizio le condizioni di gioco erano buone, non ci nasconderemo dietro a questo per spiegare il nostro inizio disordinato.ammette Gabrielle Vernier. Per fortuna gli attaccanti hanno fatto una buona partita. Tutto quello che ci è mancato un po’ in Italia, ci sono cose che si possono facilmente risolvere”. In Irlanda, l’obiettivo della Francia sarà quello di prendere cinque punti, “segna le altre squadre” ma soprattutto di “impostare il progetto su cui stiamo lavorando, conoscerci e creare connessioni tra di noi”spiega Gabrielle Vernier.

Dopo una prima mista, la linea dei terzini del XV di Francia vorrà recuperare in Irlanda (questo sabato, 16:15). “Lì l’obiettivo sarà essere molto più precisi su tutto quello che stiamo cercando di mettere in campo. Abbiamo lasciato la palla agli attaccanti e abbiamo sprecato troppo in questa partita. La trequarti, siamo molto desideroso di alzare il livello durante questa partita in Irlanda, gli attaccanti hanno fatto il lavoro nell’ultima partita, ora tocca a noi mostrare le nostre qualità, la nostra potenza e il fuoco nelle gambe che abbiamo”continua il centro.

Qualcosa di nuovo con Sylvain Mirande e Carla Arbez

Dalla Coppa del Mondo in autunno, c’è stato un cambiamento alle spalle. Sylvain Mirande si è fatto carico dei tre quarti. “Sta andando alla grandesi entusiasma Caroline Boujard. È davvero esperto in questo campo, quindi ci offre cose che corrispondono a noi e al rugby femminile. Non vediamo l’ora di poter implementare nella prossima partita quello su cui lavoriamo in allenamento con lui, cosa che non abbiamo potuto fare troppo nell’ultima partita”.

Sylvain Mirande (a sinistra) è a capo di tre quarti di Les Bleues

LiveMedia / Icon Sport – LiveMedia / Icon Sport



Nell’animazione del gioco, un altro cambiamento, in apertura. Carla Arbez approfitta del ritorno di Caroline Drouin al rugby a sette per accaparrarsi il numero dieci. “Lei è molto coinvolta nel progetto. Ha 23 anni, ha già conosciuto le giovanili francesi, è titolare nel Bordeaux dove stanno facendo una grande stagione. Ha dimostrato di essere all’altezza della sua prima partita. Per lei è solo l’inizio di una lunga carriera internazionale”., prevede Gabrielle Vernet. Quest’ultimo ha giocato con un nuovo compagno al centro, Marine Ménager, più abituato a giocare sulla fascia con la Francia. Gli automatismi nordici riapparvero rapidamente secondo lei: “In Italia le cose sono andate bene! Andiamo d’accordo, abbiamo giocato insieme allo Stade Villeneuvois. Ci conosciamo molto bene e abbiamo due profili che si completano bene. Io non sono molto valorosa, non molto forte e lei ha un profilo da tanker, che non vogliamo incontrare sul campo. Abbiamo un buon legame nel gioco”. Non è prevista pioggia a Cork per questo sabato. Tre quarti dei francesi potranno lasciarsi andare!