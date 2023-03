Francia 2

La via Appia è una delle strade romane più antiche, costruita nel III secolo a.C. Questa strada di 500 km collega Roma a Bernadini, nel sud Italia. Segnalazione.

È la strada più antica del mondo e una delle passeggiate più belle d’Europa. In Italia, la Via Appia è un percorso di 8 km, ancora preservato dal turismo di massa. Permette agli escursionisti di fare un viaggio indietro nel tempo. “Sembra di essere in un fumetto di Asterix e Obelix“, scherza una coppia francese. Un uomo iniquo: “Camminando su questi ciottoli ben conservati, ci si rende conto della grandezza dell’Impero Romano.“Ogni giorno, Sandro Bernadini e i suoi capelli calpestano questi ciottoli.”La Via Appia fu costruita nel III secolo a.C“, spiega la guida a un gruppo di turisti.



Una strada di 500 km

Per gli storici, sarebbe la prima autostrada della storia. Più larga delle strade dell’epoca, fu la prima a permettere il passaggio di due carri armati. Il primo anche ad estendersi così lontano da Roma. “Questa strada ha permesso di collegare città molto distanti. […] Era molto importante per i romani dal punto di vista militare e strategico“, teorizza Sandro Bernadini. I primi ciottoli furono posati nel 312 a.C., ma ci sarebbe voluto più di un secolo prima che la strada raggiungesse Brindisi, a 500 chilometri di distanza. Utilizzata per il commercio, l’Appia divenne rapidamente una via sacra, dedicata al culto del morto.