EM 2021: ecco come si vede Italia vs Svizzera in diretta tv e online in live streaming

BUNDESLIGA LIVE BROADCAST: GUARDARE IL CALCIO SU INTERNET 16 giugno 2021 alle 17:20 Nella fase a gironi dell’EM 2021, l’Italia affronterà mercoledì la Svizzera. Netzwelt spiega come seguire la partita in TV e in diretta.

Italia e Svizzera si incontreranno mercoledì nella fase a gironi dell’EM 2021. (Fonte: [email protected]/depotphotos.com )

La partita inizia mercoledì 16 giugno alle 21:00.

La partita tra Italia e Svizzera si giocherà all’Olimpico di Roma.

Netzwelt spiega come seguire l’incontro sulla televisione gratuita e a pagamento.

Nella fase a gironi dell’Europeo 2021 Italia e Svizzera si incontreranno mercoledì 16 giugno all’Olimpico di Roma. L’Italia uscirà di nuovo dal campo dopo aver battuto 3-0 la Turchia? O la Svizzera riuscirà a evitare un altro pareggio ea sconfiggere l’Italia? Il calcio d’inizio è alle 21:00, ti diremo come puoi guardare la partita qui.

L’emittente austriaca ORF eins, Das Erste, MagentaTV e l’emittente svizzera SRF 2 hanno trasmesso la partita in TV e in diretta.

Puoi anche guardare lo streaming in diretta su MagentaTV. Tuttavia, è necessario un abbonamento a pagamento. Per il Abbonamento MagentaTV A seconda del modello, paghi tra 10 e 21 euro al mese. Quando risparmi il canone mensile di Smart MagentaTV durante i primi tre mesi.

ORF eins trasmetterà la partita in televisione e in diretta. In Germania, puoi ricevere il live streaming su Internet solo se elimini il blocco del paese con un servizio VPN.

Anche l’emittente svizzera SRF 2 trasmette la partita in televisione. In Germania, devi anche utilizzare un servizio VPN per guardare la trasmissione Internet in diretta. Tuttavia, ti stai spostando in una zona grigia legale se eviti il ​​divieto del paese.

Dovresti assolutamente astenerti da offerte di streaming illegali su Internet, il loro utilizzo potrebbe essere penalizzato in determinate circostanze. Nella nostra panoramica dei portali di streaming Internet ti diremo quali servizi sono legali.

” Punto: I migliori provider VPN per una maggiore sicurezza e protezione dei dati

Bundesliga Live Stream: guarda il calcio su Internet.