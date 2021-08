la tessera sanitaria ben accettata dalla popolazione

FRANCIAINFO

Il pass sanitario non è implementato solo in Francia. È necessario presentarlo anche in Italia per accedere a determinati luoghi. Un provvedimento che finora è stato ampiamente rispettato. In duplex da Bari nelle ore 23 di Franceinfo venerdì 13 agosto, Alban Mikoczy riferisce che in tutto e per tutto, “C’erano solo cinque biglietti in tutto il Paese: quattro a Treviso e uno a Milano”. I controlli diventeranno molto regolari da questo fine settimana del 15 agosto.

L’introduzione della tessera sanitaria ha acceso il dibattito anche in Italia. Avversari “sono numerosi come in Francia ma diremo che sono meno risoluti. Manifestano con meno regolarità e per il momento sono meno ascoltati, meno ascoltati che in Francia. Per questo il governo italiano intende continuare sul suo slancio e, ad esempio, imporre la vaccinazione alle professioni didattiche prima dell’inizio dell’anno scolastico”, annuncia Alban Mikoczy.