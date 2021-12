Sorteggio qualificazioni: l’Italia o il Portogallo saranno squalificati dalla Coppa del Mondo!

Ha estratto la lotteria davanti a sé, una pioggia di “fuoco” Coppa del Mondo a partire dal Qatar Per l’area europea dove è certo che uno Italia e Portogallo sarà squalificato globalismo tazza! Sullo stesso binario (C) è arrivato il sorteggio tra le due nazioni, seconde nelle qualificazioni, e se vincono le semifinali per eliminazione diretta, allora le italiane. MacedoniaE i portoghesi tacchinoPoi in finale si affronteranno in una gigantesca battaglia per un posto in Qatar!

Sul primo tracciato, la Scozia affronterà l’Ucraina e il Galles affronterà l’Austria in semifinale, con le due vincitrici che giocheranno in finale, mentre la Russia giocherà nella seconda con la Polonia e la Svezia in Repubblica Ceca, con le due vincitrici che affronteranno via in finale. Seleziona un biglietto per la Coppa del Mondo. Le semifinali si giocheranno il 24-24 marzo 2022 e le finali il 28 e 29 marzo 2022.

lotteria arcade

prima traccia

Semifinali

Scozia – Ucraina

Galles – Austria

Ultimo

Le due semifinaliste si giocheranno la finale per un biglietto per i Mondiali con la vincente del Galles – Austria

seconda traccia

Semifinali

Russia – Polonia

Svezia – Repubblica Ceca

Ultimo

Le due semifinaliste si giocheranno la finale per un biglietto per il Mondiale ospitato dalla vincente Svezia – Repubblica Ceca.

μονοπάτι

Semifinali

Italia – Macedonia del Nord

Portogallo – Turchia

Ultimo

Le due semifinaliste si giocheranno la finale per un biglietto per i Mondiali ospitati dal vincitore, Portogallo-Turchia.

Le dieci squadre della regione europea, già qualificate direttamente alla fase finale dei Mondiali in Qatar, sono: Germania, Danimarca, Francia, Belgio, Croazia, Spagna, Serbia, Inghilterra, Svizzera e Olanda.