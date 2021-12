Olympiacos – Kostas Manolas: tornerà in porto in … – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizia

L’intero numero è stato creato dalla scorsa estate, quando è stato scritto per la prima volta in Italia, con la possibilità che Manolas torni al Pireo (ricordate che nello sport l’avevo posto come tema in precedenza), ci sono molti criteri.



Olympiacos – Costas Manolas: Tornerà in porto a gennaio o continuerà a Napoli?

L’intero numero è stato creato dalla scorsa estate, quando è stato scritto per la prima volta in Italia, con la possibilità che Manolas torni al Pireo (ricordate che nello sport l’avevo posto come tema in precedenza), ci sono molti criteri.

Mentre il servizio odierno in prima pagina di FOS riporta le informazioni della stampa italiana sul suo ritorno il prossimo gennaio, altre notizie dal Paese vicino affermano che indosserà nuovamente la maglia di base a Napoli dopo l’infortunio di Koulibaly!

Olympiacos e Costas Manolas seguiranno di nuovo un percorso comune ad un certo punto. La domanda è se questo accadrà ora, a gennaio o più tardi…

