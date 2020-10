“Sono stanco di mentire, lunedì dirò tutta la verità”

. Mentre a Live non è D’Urso crolla il castello delle bugie sulla storia d’amore tra Morra e Del Vesco, in casa del GF si sta preparando un nuovo terremoto.

leggi anche> Non è l’Arena, Alberto Tarallo: “Ho inventato la storia di Adua e Massimiliano Morra. È lei che … ”

Adua Del Vesco è sull’orlo del collasso. L’episodio di venerdì del Grande Fratello Vip ha messo a dura prova i nervi dell’attrice dopo essere stata fuorviato in diretta da Tommaso Zorzi sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra.

Adua ha sempre negato di averlo detto, ma dentro casa ci sono tanti che conoscono la verità e questa volta anche Del Vesco sembra incapace di prenderla. In un momento di grande fiducia, ha ammesso: “Per anni mi hanno visto soffrire per gli altri, ora smetterla. Non posso sopportare il peso dei problemi degli altri. Una roccia troppo grande per me. Mi sono ammalato per questo. Ho fatto così tanto per gli altri. Ho rinunciato agli anni migliori della mia vita per coprire gli altri. È abbastanza. Devo dire che non mi interessa quello che pensa la gente, l’importante è che me la cavi bene“.

Adua sembra davvero stanca e continua: “Nell’episodio ho mentito, Lunedì racconterò tutto. Lui (Massimiliano Morra ndr) starà molto male lì ”.

Ultimo aggiornamento: lunedì 5 ottobre 2020, 01:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA