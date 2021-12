Cilici Mvamba, 31 anni, afferma che dopo il rigido inverno in Estonia, ha sofferto di PTSD e di esacerbati disturbi del linguaggio, che hanno reso difficile all’ex soldato trovare un altro lavoro, Rapporti della posta quotidiana.

Mvamba si è unito all’esercito britannico nel 2009; Ha servito nel Corpo delle Guardie che si prendeva cura della Regina e di altri membri della famiglia reale.

L’ex soldato britannico Cilici Mampa sostiene che l’inverno in Estonia ha causato gravi danni alla sua salute Foto: screenshot dal Daily Mail

Nell’autunno del 2017, l’unità Mfamba è stata inviata in Estonia, dove una forza di combattimento rinforzata della NATO era di stanza vicino alla città di Tapa. In conformità con la risoluzione della NATO, questi gruppi sono stati schierati anche in Lettonia, Lituania e Polonia per dissuadere la Russia da un’aggressione simile contro l’Ucraina nel 2014.

Secondo il Daily Mail, i Paesi baltici e i Balcani sono di nuovo confusi: il giornale afferma che il compito del gruppo di combattimento era di dissuadere la Russia dall’aggressione nei Balcani.

Mfamba ha risieduto in Estonia dal 10 novembre 2017 al 3 dicembre 2017. Durante questo periodo ha sofferto di un raffreddore che ha danneggiato la sua salute.

L’avvocato di Mfamba afferma che Mfamba soffriva di una leggera balbuzie da bambina, ma dopo l’incarico in Estonia, questo difetto del linguaggio è aumentato notevolmente. Adesso è difficile per gli altri capire la frase di Mamba, il che rende ancora più difficili la sua vita sociale e le sue prospettive lavorative.

Mfamba ha intentato una causa contro il ministero della Difesa britannico e chiede un risarcimento di 860.000 sterline (1,01 milioni di euro).

Il ministero della Difesa ammette che Mhamba soffriva di un raffreddore, ma nega che possa aver causato gravi problemi di salute come Mampa.

Questo problema sarà affrontato in una causa prevista per il prossimo anno.

dall’Estonia Rapporti sui social media, 2017/2018 La temperatura invernale è stata relativamente mite, con la temperatura media dell’aria sui tre mesi (dicembre-febbraio) di -2,4 °C (normale -3,3 °C).