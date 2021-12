Eden ISS: un raccolto eccezionale nella serra antartica

Per una serie di test congiunti condotti dalle agenzie spaziali statunitensi NASA e dal Centro aeronautico e spaziale tedesco (DLR), il botanico della NASA Jes Panchik ha trascorso quasi un anno a condurre ricerche in una serra antartica, isolata dal mondo esterno. Senza terra e con solo luce artificiale, il botanico coltivava pomodori, fagioli e spinaci oltre a varie erbe aromatiche.

DLR



serra completamente autosufficiente (“Eden ISS”) ha fornito “un raccolto abbondante” per l’equipaggio invernale, che era stato isolato per mesi, presso la stazione di ricerca Neumayer III a 400 metri di distanza, secondo un annuncio del DLR. Si dice che il personale della stazione dell’Istituto Alfred Wegener fosse “eccitato” per la fornitura regolare di verdure fresche.

condizioni difficili

“Sono sollevato di vedere quanto bene le piante siano cresciute finora”, ha spiegato il botanico. Il progetto è “unico e pionieristico”. Nella serra antartica viene raccolta una grande quantità di dati sulla salute e sulla produzione delle piante e sulle risorse necessarie. I risultati di Eden ISS mirano a mostrare come le tecnologie possono essere utilizzate per consentire a verdure nutrienti di crescere in condizioni estreme.

Gli equipaggi delle missioni spaziali o le aree colpite dalle conseguenze del cambiamento climatico dovrebbero trarne vantaggio in futuro. La serra “Eden ISS” è in Antartide dal 2018 e da allora è stata utilizzata in diversi progetti di ricerca. Bunchek ha iniziato la sua missione a gennaio. Devi rimanere in Antartide fino all’inizio del prossimo anno.

Giardino interno pianificato

Dopo quattro anni di utilizzo, la serra diventerà presto storia: Jess Punchik raccoglierà presto il suo ultimo raccolto nel ghiaccio eterno. “Abbiamo imparato tutto ciò che volevamo sapere”, ha affermato Daniel Schubert, del DLR Institute for Space Systems e capo del progetto Eden ISS. “È ora di qualcosa di nuovo.”

In collaborazione con l’Istituto Alfred Wegener (AWI), il Centro aerospaziale tedesco (DLR) svilupperà un nuovo parco nei prossimi anni. Questo sarà incorporato come un parco al coperto nella stazione Neumayer III che è stata gestita da AWI per decenni. Il container garden “Eden ISS” si trova a 400 metri dalla base del ricercatore. “Si scopre che non ha senso indossare una tuta protettiva e camminare per circa un chilometro per raccogliere la lattuga”, ha detto Schubert.