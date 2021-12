Gli Emirati Arabi Uniti scelgono la domenica, come in Occidente

Le preghiere del venerdì sono sacre nei paesi islamici. Foto AFP

Attualmente, negli Emirati Arabi Uniti (UAE), venerdì e sabato insieme sono il fine settimana, proprio come in altri paesi arabi. Martedì le notizie nazionali hanno annunciato il notevole passaggio a una nuova settimana lavorativa. I dipendenti delle istituzioni governative lavoreranno solo 4,5 giorni e avranno il pomeriggio libero venerdì, sabato e domenica come standard.

Nei paesi a maggioranza musulmana, il venerdì è spesso considerato il giorno più santo della settimana. Si ritiene che gli uomini sani siano obbligati a partecipare alle preghiere del venerdì. In alcuni paesi del Golfo è addirittura illegale aprire il proprio negozio prima della fine della preghiera del venerdì. Gli Emirati Arabi Uniti vogliono che i dipendenti lavorino solo quattro ore e mezza il venerdì, in modo che tutti possano ancora partecipare alla preghiera del venerdì.

Questa trasformazione porrà fine all’alleanza degli stati del Golfo con il mondo arabo. Allo stesso tempo, la settimana lavorativa è diventata più in sintonia con il ritmo prevalente nella maggior parte dei paesi del mondo. Secondo l’agenzia di stampa statale, ciò è in linea con “la visione degli Emirati Arabi Uniti di aumentare la propria competitività globale nei settori economici e tenere il passo con gli sviluppi globali”.

#Gli Emirati Arabi Uniti Oggi annuncia che passerà a una settimana lavorativa di quattro giorni e mezzo, con venerdì pomeriggio, sabato e domenica che costituiscono il nuovo fine settimana. Tutti i dipartimenti del governo federale passeranno al nuovo fine settimana a partire dal 1 gennaio 2022. pic.twitter.com/tQoa22pai9 – UAEGOV (UAEmediaoffice) 7 dicembre 2021

L’annuncio è stato martedì a Comune argomento sui social. Molte persone negli Emirati Arabi Uniti hanno risposto positivamente alla nuova settimana lavorativa. Quindi si prevede che sarà introdotto in più settori. Le aziende e le scuole hanno rapidamente adottato una modifica anticipata della settimana lavorativa nel 2006. Le autorità hanno quindi cambiato la settimana lavorativa da sabato a mercoledì — il ritmo seguito in Iran e Afghanistan, ad esempio — da domenica a giovedì.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno già adottato ulteriori misure nell’ultimo anno per rendere l’economia più attraente per gli investitori stranieri e i turisti occidentali. Ad esempio, sono stati introdotti visti a lungo termine e molte leggi di natura religiosa sono state allentate. Ad esempio, è molto più facile bere alcolici o vivere con il proprio partner se non si è ancora sposati.