Skiroll: ripresa delle gare in Italia | Nordic Mag | N° 1 Biathlon

Rollerski: due vittorie in due giorni per Emanuele Becchis

In Italia, dopo un anno di stop a causa del coronavirus, i test di skiroll ripreso questo fine settimana. Buone notizie per un paese in cui le gare di skiroll sono importanti. A differenza della Francia, la nazionale partecipa anche ai mondiali organizzati dalla FIS. Per lei il momento clou della stagione saranno i campionati del mondo che si svolgeranno in Val Di Fiemme.

La Coppa Italia è quindi iniziata sabato nella cittadina di Amatrice, praticamente distrutta da un violento terremoto che ha causato diverse centinaia di morti nel 2016. Si trattava di una volata che ha fatto da apripista alla presenza dello sciatore. Giorgio Rocca. Da uomo, Emmanuel Becchis vinto in questo evento skate con un buon vantaggio nella finale over Michele valerio.

Quest’ultimo aveva comunque fatto registrare il miglior tempo in qualifica e, in semifinale, battuto Francesco Becchis. Alessio Olanda ha preso il terzo posto.

Per le signore, anna bolzan ha sorvolato la concorrenza, come ci si potrebbe aspettare.

domenica, come parte di Festa dello Sport di Rieti, una partenza di massa a ruote lente perché contesa in un’area urbana ha permesso di assegnare i primi titoli nazionali. Nella gara maschile, la vittoria ha esitato a lungo tra i due azzurri Emmanuel Becchis e Matteo Tanel. Alla fine il primo ha trionfato solo per un decimo. Per il transalpino ciò ha significato due successi in due giorni. Tommaso Dellagiacoma si è svolta sul terzo gradino del podio.

Podio femminile – Facebook Comitato FISI Alpi

Elisa Sordello da parte sua ha tagliato il traguardo con più di un minuto di vantaggio su Laura Mortagna.

Skiroll: i risultati del weekend

Sprint di sabato

Mass-start di domenica

