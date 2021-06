PSG: l’enigmatico messaggio di Keylor Navas

Potrebbe essere l’inizio di una soap opera. Questo lunedì Keylor Navas, autore di una stagione eccezionale premiata in particolare con il titolo di miglior portiere della Ligue 1, ha pubblicato una frase nella sua storia su Instagram che potrebbe essere interpretata come un messaggio alla dirigenza del suo club in tempo per l’arrivo Il portiere del Milan, Donnarumma, si fa sempre più preciso: “Offri la tua assenza a chi non apprezza la tua presenza”.

Il messaggio enigmatico di Keylor Navas

Tuttavia, dovremo ancora aspettare per misurare il significato di questa formula. Questo può infatti riguardare anche la sua situazione nella selezione e i suoi rapporti con la Federazione del Costa Rica. Il giocatore non è stato selezionato per giocare alla Final Four della Concacaf Nations League all’inizio di questo mese. Un’assenza legata a un infortunio alla spalla destra secondo la sua nazionale, ma che ha riacceso il dibattito sulle sue assenze, secondo alcuni troppo frequenti. Il Presidente della Federazione Costaricana A questo proposito è stato chiesto lunedì a Rodolfo Villalobos, rifiutando di concedere qualsiasi “privilegio” a determinati giocatori. Il Costa Rica giocherà la Gold Cup a luglio e non è ancora chiaro se Navas sarà in viaggio o meno. I “Ticos”, sconfitti nelle semifinali delle Final Four, attraversano una crisi sportiva e hanno appena esonerato il loro allenatore, Ronald Gonzalez.