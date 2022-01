Sfacciata, il nuovo ristorante italiano retrò-contemporaneo

Di My B. Foto di My B. Aggiornato il 3 gennaio 2022 alle 15:27 Pubblicato il 3 gennaio 2022 alle 15:27

Sfacciata, questo il nome di questo nuovo ristorante italiano che si svela nel 1° arrondissement di Parigi, a due passi dai Giardini delle Tuileries. Un concetto retrò con cucina italiana contemporanea, lo adoriamo!

Sfacciato, ecco il soprannome di questo nuovo ristorante italiano parigino che ha un buon profumo cibo italiano dal cibo cattivo ma con un tocco molto contemporaneo. Frederica, la chef 27enne, ha qualcosa da far venire l’acquolina in bocca.

il ristorante cattivo, che significa sfacciato in italiano, si trova a due passi dai Giardini delle Tuileries, 7 rue du 29 Juillet nel 1° arrondissement. In termini di decorazione, il luogo si basa su un’ispirazione daItalia anni ’70/’80. Questa struttura su 2 piani, rivela un bel sbarra all’ingresso e un piano più sobrio per belle serate.

Per quanto riguarda il bar, lo spot ti offre un bel menù sviluppato in collaborazione con La porticina rossa : ci offrono Classici italiani rivisitati in chiave molto retrò spesso con vermouth.

Alla carta scopriamo:

Dopo gustose gougères al formaggio come aperitivo, ci lasciamo tentare al nostro fianco dal Tartara Bovina guarnito con pistacchi di Bronte, zabaione e cracker di sedano, e dal Calimari con vongole veraci, broccoli rave, focaccia fatta in casa e nero di seppia, una delizia.

Sul lato piatto, tocca a noi cicatrice, pasta fresca tirata a mano con carbonara vegetariana e carciofi. Ci caschiamo anche per il Rombo, filetti di rombo al marsala ridotto, accompagnati da chips di vitelotte e finocchietto.

Infine, ricordiamo che i dolci non sono tralasciati. Sono tanto belli quanto buoni. Lasciati tentare dal Tegola croccante in un cilindro che contiene uno yogurt al gusto di lavanda, mandarino e nocciola, il Crostata di ricotta ai frutti rossi che è un vero dipinto sul piatto e l’eccellente Babamisu con pere piccanti, rum dell’isola e pepe di Sichuan.

In breve, ecco qualcosa da banchettare in questo nuovo ristorante a Parigi, che tu sia un fan diItalia o no.

L’abuso di alcol è pericoloso per la salute, consumare con moderazione.