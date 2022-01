Stellantis. Un nuovo motore diesel Euro 7 prodotto in Italia nel 2023 – L’argus PRO

Dalla primavera del 2023, il gruppo Stellantis produrrà un nuovo motore diesel conforme agli standard Euro 7 (nome in codice B.B2) nello stabilimento italiano di Pratola Serra, situato tra Napoli e Melfi, dove si trova un altro stabilimento ex gruppo Fiat Chrysler .



Ad annunciarlo è stato lo stesso Carlos Tavares durante una visita ai siti industriali della regione Campania. Più precisamente, si tratterebbe probabilmente di un quattro cilindri turbodiesel ad iniezione diretta per le auto e i veicoli commerciali del gruppo.

Almeno un veicolo elettrico per ogni marca di Stellantis

Questo annuncio arriva mentre Stellantis è impegnata in una massiccia elettrificazione delle sue gamme, utilizzando un budget di 30 miliardi di euro, destinata a soddisfare i futuri drastici standard antinquinamento imposti dalle autorità pubbliche, in particolare dall’Unione Europea. .



Inoltre, mentre il piano industriale del gruppo sarà presentato il 1è marzo 2022, Carlos Tavares ha confermato che ogni marchio del gruppo Stellantis beneficerà di almeno un veicolo elettrico nella sua gamma. Per questo, tutte le fabbriche della casa automobilistica devono iniziare a produrre modelli elettrici e ibridi entro il 2024.