Settimana di immersione linguistica a Roma

Di Italo Parigi

Italy in Paris in collaborazione con la DILIT International house school di Roma organizza una settimana romana all’insegna della lingua e della cultura italiana. DILIT è una delle scuole di lingua italiana più antiche e prestigiose della “Città Eterna”. Esiste da cinquant’anni e la sua sede è situata in un magnifico palazzo in stile Liberty nel centro di Roma. Siamo quindi molto soddisfatti di questa partnership.

Il soggiorno linguistico e culturale si svolgerà nel mese di aprile, da domenica 14 a sabato 20. Lunedì mattina alle ore 8, un test di livello permetterà di decidere i partecipanti in base al loro livello. Verranno poi integrati nelle diverse classi. Le lezioni si svolgeranno tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00.

Il pomeriggio e la serata saranno dedicati alle uscite culturali: – Visita alla Roma Barocca “le fontane di Roma”; – visita guidata a Castel Sant’Angelo; – visita ai Castelli romani: Nemi, Castel Gandolfo, Frascati, alti luoghi dell’enogastronomia romana con pullman privato con degustazione di vino e olio d’oliva, pranzo nei vigneti e cena in una “ fraschetta “, una specie diosteria popolare, a Frascati; – seminario su Bernini a Roma. Altre visite e attività culturali saranno proposte in loco dal Professor Eugenio Battista che accompagnerà il gruppo.La settimana di lezioni più il programma culturale costa 685 euro.

Per quanto riguarda l’alloggio, se lo desiderate, abbiamo diverse possibilità da offrirvi: camera familiare con uso cucina € 245, camera doppia € 195. Stanza in appartamento condiviso, con uso cucina, €270, doppia €200. Camera (singola o doppia) in hotel 4 stelle (Una Hôtel), con colazione, € 190/notte, stessa formula del Royal Hotel, € 240/notte.

Viaggio Parigi-Roma / Roma-Parigi a tue spese.

Condizioni di prenotazione e annullamento: Dato che il numero di posti è limitato, vi consigliamo di prenotare il prima possibile. Se annulli prima del 31 dicembre, ti rimborseremo integralmente la quota di prenotazione, se annulli prima del 31 gennaio, il rimborso sarà del 50% e del 25% tra il 31 gennaio e il 28 febbraio. Dopo questa data non potremo più rimborsarti.