Svizzera e Italia si accordano sul telelavoro per i lavoratori transfrontalieri

L’imposizione del telelavoro ai frontalieri italiani è ormai stata risolta. Da gennaio in poi potranno lavorare fino al 25% del loro tempo da casa senza implicazioni fiscali. Venerdì la Svizzera e l’Italia hanno firmato una dichiarazione in tal senso. La capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) Karin Keller-Sutter e il suo omologo italiano Giancarlo Giorgetti hanno firmato questa dichiarazione in videoconferenza, precisa la FFF.

Karin Keller-Sutter ha espresso la sua soddisfazione in una conferenza stampa a Berna. “Il telelavoro è un fenomeno a lungo termine, deve essere risolto a lungo termine”, ha affermato. “La soluzione trovata garantisce chiarezza e certezza del diritto, riduce il lavoro amministrativo e garantisce la parità di trattamento tra vecchi e nuovi lavoratori transfrontalieri”, ha aggiunto il ministro. Questa soluzione è positiva anche per le aziende svizzere e i loro dipendenti, ma anche per il Ticino e gli altri cantoni interessati, che ora si trovano “con condizioni quadro chiare”.