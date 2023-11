l’inizio della raccolta delle olive in Toscana

accoglienza Mondo Italia

Italia: al via la raccolta delle olive in Toscana



Giovedì 9 novembre, la 13 Heures Découverte si dirige in Toscana, in Italia, nota per i suoi splendidi paesaggi e il suo olio d’oliva, la cui raccolta è appena iniziata. Tutto è fatto a mano, come in un’abbazia vicino a Siena.

HA nell’ora in cui la campagna si tinge di giallo, i paesaggi della Toscana, in Italia, sembrano pazienti. I loro ulivi verdi stanno per essere raccolti. In un campo, i lavoratori stagionali vestono l’abito bianco, sono monaci benedettini. Ogni anno, in autunno, sistemano grandi reti e raccolgono a mano i frutti del loro uliveto. “Sappiamo che le olive sono mature dal colore, anche toccandole. Hanno un profumo buonissimo.”spiega uno di loro. Un’ottima annata 2023 Si dovranno abbattere 500.000 alberi. Nella comunione, il più anziano trasmette al più giovane. “Mi piace stare nella natura, lavorare insieme, all’aria aperta“, confida Don Angelo. E come se non bastasse, quest’anno sembra già essere un’ottima annata.”Guarda, nessuna di queste olive ha segni, nessuna ha buchi. Queste sono olive di altissima qualità“, indica Don Antime. Da 700 anni, l’Abbazia di Monte Oliveto Maggiore custodisce questi ulivi, simboli di lavoro e di pace.