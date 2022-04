primo tempo per Denayer, Emerson conservato con l’Italia

Impegnati in amichevoli con Belgio e Italia, Jason Denayer ed Emerson non hanno dovuto forzare martedì. Il belga ha giocato solo a metà tempo mentre la squadra è rimasta in panchina.

Ora posto in Ligue 1. Dopo una settimana e mezza di pausa internazionale, l’Olympique Lyonnais può finalmente dedicarsi completamente al campionato. Sarà sicuramente ancora necessario attendere il ritorno di tutti gli internazionali per farlo Pietro Bosz ha a disposizione tutta la sua forza lavoro. Giocando contro il Burkina Faso martedì sera, Jason negatore dovrebbe essere a Lione durante il giorno. Il rally del Belgio ha permesso al difensore centrale di accumulare minuti e riprendere ritmo. Dopo aver giocato per 90 minuti nel pareggio (2-2) contro l’Irlanda del Nord di sabato, Denayer ha giocato solo il primo tempo della seconda amichevole dei Red Devils contro il Burkina Faso (vittoria 3-0).

Trattenuto con l’Italia, anche Emerson dovrebbe tornare nelle prossime ore al centro di formazione delOL, con la delusione di non essersi qualificati per i Mondiali del 2022. La sinistra e gli italiani, infatti, hanno preso la polvere contro la Macedonia del Nord negli spareggi (0-1) e non hanno potuto affrontare il Portogallo in “finale”. La Nazionale si è dovuta accontentare di un’amichevole martedì contro la Turchia, battuta dalla sua parte dai portoghesi proprio nelle stesse dighe. Una riunione non partecipata Emersonrimasto in panchina nella vittoria italiana (3-2).